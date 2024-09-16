Стоп кадрам: в 2025-м рост зарплат замедлится вдвое, до 9%

Гонка зарплат в России постепенно завершается. Уже в 2025 году их рост замедлится в два раза, до 9%. Это произойдет после рекордного с 2008-го увеличения жалованья в нынешнем году — на 16%. Такой прогноз дали опрошенные ЦБ аналитики («Известия» ознакомились с результатами исследования). У компаний, по их мнению, заканчиваются ресурсы для привлечения и удержания сотрудников. Кроме того, частному бизнесу всё сложнее конкурировать за специалистов с госсектором. На фоне сохраняющегося дефицита кадров и рекордно низкой безработицы предприятиям следует повышать производительность труда, уверены в Центробанке. В каких сферах жалованье повышают быстрее всего и долго ли так будет продолжаться — в материале «Известий».
Средние зарплаты в России
В 2024 году средняя номинальная зарплата в России увеличится на 16%, следует из результатов сентябрьского макроэкономического опроса Центробанка. Прогноз включает оценки 28 экономистов. С июля аналитики увеличили свои ожидания на 0,4 п.п. — тогда предсказывали рост на уровне 15,6%.
Повышение зарплат на 16% по результатам 2024-го может стать рекордным показателем с кризисного 2008-го, когда оно было на уровне 27%, подсчитали «Известия» по данным Росстата. В прошлом же году среднее номинальное жалованье в России составило около 75 тыс. рублей в месяц с ростом почти на 15% по сравнению с 2022-м.
Таким образом, при увеличении на 16% средний заработок по итогам 2024-го поднимется до 89 тыс. в месяц. По статистике, на июнь он уже достиг отметки в 89,2 тыс.
При этом уже в 2025-м опрошенные ЦБ аналитики прогнозируют резкое замедление роста зарплат — почти вдвое, до 9%. В последующие два года они ожидают дальнейший спад — до 7% в 2026-м и до 6,6% в 2027-м.
Реальная же зарплата (среднее начисленное жалованье, скорректированное по уровню инфляции), по оценкам экономистов, вырастет в этом году только на 7,3%. Далее повышение значительно замедлится — до 3% в 2025-м, до 2,6% — в 2026-м и до 2,3% — в 2027-м.
Между тем официальный макропрогноз Минэка от оценок аналитиков, опрошенных ЦБ, отличается. Так, министерство ожидает повышения реальных зарплат на 9,2% в этом году и на 7% — в следующем.
«Известия» направили запрос в ЦБ, Минэк и Минтруд с просьбой оценить прогноз опрошенных регулятором аналитиков.
Где самые высокие зарплаты
В крупнейших рекрутинговых компаниях подтвердили резкий рост номинальных зарплат в России. Почти половина предприятий повысили жалованье сотрудникам в I квартале, рассказал замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. При этом в среднем зарплатные предложения во II квартале 2024-го выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, поделился он.
Если учитывать повышение зарплат в госсекторе, то рост на 16% кажется логичным, добавили в SuperJob. По данным компании, за год только частный бизнес поднял жалованье сотрудникам в ИТ на 12%, в строительстве — на 11%, в рекламе — на 10%.
— Самый большой прирост зарплатных предложений за год зафиксирован в сфере услуг (+26%), в вакансиях для соискателей без опыта (+26%) и в области красоты и здоровья (+24%), — поделился Александр Ветерков.
Также наиболее быстрыми темпами поднимают зарплаты в отраслях, которые выполняют государственный заказ (в частности, военно-промышленный комплекс), и на ориентированных на импортозамещение предприятиях, отметила эксперт центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Марина Лопатина. Именно они составляют наибольшую конкуренцию частному бизнесу в борьбе за трудовые ресурсы.
При этом менее заметный рост зарплат наблюдается в образовании, добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. В то же время, по ее словам, в одной отрасли жалованье по регионам может сильно разниться.
Как повысить зарплату
Ключевой тренд на рынке труда РФ в последние годы — рост зарплат, отметил Александр Ветерков из «Работа.ру». Основная его причина — дефицит кадров, что вынуждает компании предлагать соискателям всё более высокое жалованье или переманивать квалифицированные кадры, добавил он. Кроме того, по его словам, высокая инфляция заставляет предприятия пересматривать зарплатную политику, чтобы сохранить покупательную способность сотрудников.
Ранее, 13 сентября, на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ председатель регулятора Эльвира Набиуллина назвала исчерпание производственных мощностей и рабочей силы главным риском для рынка труда.
«Для того чтобы рост зарплат не приводил к усилению инфляции, важно, чтобы он был соразмерен производительности труда. В той мере, в которой рост производительности труда продолжится — а мы видим, что инвестиции, которые увеличиваются, направлены на повышение производительности труда, — реальные зарплаты продолжат возрастать», — сказала глава Банка России.
Вместе с тем резкое снижение рождаемости в 90-е годы оказало негативное влияние на демографическую ситуацию, а следовательно, усилило нехватку трудовых ресурсов на рынке труда, отметила Юлия Долженкова из Финансового университета.
В SuperJob считают, что «демографическая яма» достигла дна. Но на рынке труда отмечаются и другие важные тренды:
— самозанятость забирает людей из реального сектора;— зарплатные ожидания людей растут;— соискатели без опыта становятся всё более востребованными;— у работодателей меньше гендерных стереотипов;— компании стали лояльнее к кандидатам пожилого возраста.
Кроме того, становятся всё более популярными дистанционные и гибридные формы занятости, а также растет значимость социального пакета при трудоустройстве, добавила Юлия Долженкова.
В следующем году темпы роста зарплат, скорее всего, замедлятся, согласилась с прогнозом опрошенных ЦБ аналитиков доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, возможности работодателей ограниченны, особенно у малого бизнеса. Однако дефицит кадров останется, поэтому компании будут использовать другие способы привлечения и удержания персонала.
— Действительно, резервы роста зарплат не бесконечны — регулярные повышения создают дополнительные издержки, тогда как прибыль может оставаться на том же уровне. Поэтому логично ожидать замедления темпов зарплатной гонки и переключения на стратегию обучения сотрудников, — подтвердила Марина Лопатина из Президентской академии.
По данным Росстата, уровень безработицы в РФ в июне снизился до рекордных 2,4%. Опрошенные ЦБ аналитики ожидают, что в следующем году показатель вырастет до 2,8% и далее вернется на уровень 2023-го — 3%.