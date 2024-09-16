Стоп кадрам: в 2025-м рост зарплат замедлится вдвое, до 9%

Гонка зарплат в России постепенно завершается. Уже в 2025 году их рост замедлится в два раза, до 9%. Это произойдет после рекордного с 2008-го увеличения жалованья в нынешнем году — на 16%. Такой прогноз дали опрошенные ЦБ аналитики («Известия» ознакомились с результатами исследования). У компаний, по их мнению, заканчиваются ресурсы для привлечения и удержания сотрудников. Кроме того, частному бизнесу всё сложнее конкурировать за специалистов с госсектором. На фоне сохраняющегося дефицита кадров и рекордно низкой безработицы предприятиям следует повышать производительность труда, уверены в Центробанке. В каких сферах жалованье повышают быстрее всего и долго ли так будет продолжаться — в материале «Известий».