Ставки на победу Трампа на выборах в США выросли на фоне покушения

На Трампа за последние месяцы совершили два покушения. В июля на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Крукс открыл стрельбу. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, в том числе сам Трамп. Он получил ранение правого уха.