Стало известно, какой дефицит может вызвать дальнейшее развитие ИИ

На прошлой неделе эксперты предупредили о новой угрозе в социальных сетях — использовании дипфейков известных врачей для рекламы опасных лекарств и псевдомедицинских продуктов. Созданные с помощью ИИ видеоролики с лицами и голосами авторитетных медиков продвигают поддельные препараты от диабета и гипертонии, дискредитируя эффективные лекарства. Бороться с этим сложно, так как удаленные дипфейки быстро возвращаются с новых аккаунтов. Решением может стать внедрение цифровых подписей для верификации контента.