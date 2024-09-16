ПСБ увеличил беспроцентный период по кредитной карте до 180 дней

Льготный период доступен сразу после совершения первой покупки, во время беспроцентного периода достаточно вносить минимальный платеж — 3% от потраченной суммы. При оформлении карты клиенты также могут получить приветственный бонус от банка в размере 1000 рублей, если в течение двух недель после получения карты оплатят ею покупки на сумму от 10 000 рублей. Также держателям карт доступна программа лояльности, по которой держатели карты получают кешбэк до 1,5% на все покупки без ограничений по лимиту выплаты в месяц, дополнительный кешбэк и скидки до 30% от партнеров банка.
«За последний год число активных кредитных карт в ПСБ выросло более чем на 40% — люди охотно пользуются нашей картой, потому что это выгодно. Прозрачная система начисления кешбэка, различные акции, которые позволяют сэкономить на крупных покупках, и большой льготный период — главные преимущества нашей карты. И мы видим, что все больше клиентов умело используют льготный период, оплачивая кредитными картами и повседневные расходы, и крупные покупки и дополнительно экономя за счет возврата кешбэка. Продолжительность льготного периода все чаще становится решающим фактором в пользу выбора кредитной карты. Поэтому мы улучшаем условия обслуживания по карте “180 дней без %”, увеличивая беспроцентный период почти в два раза для клиентов, которые решили оформить нашу карту впервые», — отметил начальник управления кредитных карт ПСБ Алексей Дикарев.
Максимальный кредитный лимит по карте «180 дней без %» составляет 1 млн рублей. Выпуск, обслуживание и доставка карты бесплатные и без дополнительных условий, также по карте отсутствуют комиссии за снятие наличных в банкоматах ПСБ и банков-партнеров.