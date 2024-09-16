Предсказан глобальный дефицит одного металла

Однако, по мнению аналитиков Goldman Sachs, пока спрос на медь в мире падает. Главная причина — ситуация в Китае. Крах рынка недвижимости в КНР подавляет спрос на такие сырьевые товары. В связи с этим ожидается, что в 2025 году медь будет стоить 10 тысяч долларов за тонну. В мае этот цветной металл подорожал до исторического максимума в 11 тысяч долларов за тонну. Но с тех пор подешевел почти на 20 процентов.