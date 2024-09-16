Кибермошенники использовали арест Дурова для рекламы фальшивых проектов

«В рекламных сообщениях инвест-проектов обещают высокий стабильный доход. Так, например, появились сообщения под видом СМИ, где говорилось, что новые инвестиционный проект Павла Дурова сделает всех людей финансово независимыми, из-за чего его и арестовали», — сообщил Егоров.



Он предупредил обладателей криптовалюты, в частности TON, что они могут стать жертвой мошенничества, если привяжут свои криптокошельки к сайтам, которые поддерживают Дурова и используют новость о его аресте как инфоповод.



Наиболее популярным инструментом киберпреступников по части криптовалют, по мнению эксперта, являются криптодрейнеры. Жертва авторизуется на фишинговом сайте для входа в свой криптокошелек, подписывает транзакцию — и так доступ к кошельку получает программа криптодрейнер, созданная для быстрого опустошения криптосчетов.



«Интерес к дальнейшему развитию ситуации с мессенджером может привести к новым всплескам фишинговых атак с целью кражи учетных данных или угона аккаунтов», — добавил аналитик F.A.С. С.T.



Дурова задержали в аэропорту Парижа в конце августа. Его подозревают в недостаточной модерации Telegram, а также в отказе от сотрудничества с французскими властями, что, по мнению последних, делает его соучастником распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений.



28 августа бизнесмена отпустили под залог €5 млн и обязал дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Сам Дуров пообещал улучшить борьбу Telegram с «вредоносными постами и каналами».