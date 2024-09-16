Индекс Мосбиржи резко снизился после решения ЦБ повысить ставку

Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики также предполагали возможность увеличения ставки как до 19%, так и до 20%. В Совкомбанке посчитали, что ЦБ будет удерживать ключевую ставку на уровне 20% примерно полгода. «Мы полагаем, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. При этом темп снижения ключевой ставки будет достаточно медленным. К концу 2025 года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 14%», — отмечал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.