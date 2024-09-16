Индекс Мосбиржи резко снизился после решения ЦБ повысить ставку

Российский рынок акций резко упал после того, как ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 19%. На 13:29 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2625 пунктов. Сразу же после публикации пресс-релиза на сайте регулятора индикатор упал до 2601,14 пункта, снизившись на 0,9% от уровня до решения по ставке. К 13:34 мск падение замедлилось и к закрытию предыдущего торгового дня бенчмарк терял 0,08%, до 2612,72 пункта.
Одновременно с этим индекс РТС упал ниже 900 пунктов и составил в моменте 899,37 пункта, в то время как до объявления находился на уровне 910 пунктов. По состоянию на 13:36 мск он теряет 0,08% к закрытию предыдущей сессии — 903,48 пункта.
Юань к рублю отреагировал ростом с ₽12,706 до ₽12,7205. Однако к закрытию четверга курс валюты КНР все равно незначительно снижается в переделах 0,1−0,2%.
Ранее аналитики «БКС Мир инвестиций» отмечали, что российские акции и облигации встречают вердикт регулятора на своих многолетних минимумах. По их мнению, от итогов заседания будет зависеть динамика рынка в среднесрочной перспективе. «Напряжение на фоне опасений роста ставки до 20% высокое — отклонение монетарного прогноза от факта может привести к сильной переоценке курсов бумаг», — указывали эксперты, в то же время подчеркивая, что они не меняют свой прогноз и ожидают сохранения ставки на уровне 18%.
На плановом заседании в пятницу, 13 сентября, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 19% годовых. Большинство участников консенсус-прогноза РБК — 17 из 30 аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний — ожидали, что регулятор сохранит ставку на уровне 18%. Повышения ставки до 19% ожидали семь человек, сразу до 20% — только четыре аналитика. Два участника консенсус-прогноза назвали варианты с сохранением и повышением ставки равнозначными.
Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовых.
В то же время ближе к заседанию некоторые аналитики ухудшили свои прогнозы. Например, в SberCIB изначально ожидали сохранения ставки, но ближе к заседанию опубликовали пост, в котором были указаны возможные причины ее повышения до 20%.
Это произошло после того, как Росстат выпустил данные по недельной инфляции с 3 по 9 сентября. Рост цен за этот период составил 0,09% на фоне дефляции неделей ранее на уровне 0,02%. Также ЦБ впервые перед заседанием по денежно-кредитной политике выпустил расчеты по сезонно скорректированной инфляции, обратил внимание «Интерфакс». Базовый индекс потребительских цен с сезонной корректировкой в августе вырос до 0,62% с 0,49% в июле.
Накануне заседания главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец отмечала, что наиболее вероятен сценарий с повышением ключевой ставки до 19%, вторая опция для ЦБ — сохранение ставки на уровне 18%. По ее словам, дискуссия между двумя вариантами могла быть ожесточенной. При этом для повышения ставки до 20% эксперт не увидела оснований.
«Аргументы в пользу последующего разворота цикла денежно-кредитной политики: замедление инфляции, торможение кредитования и потребительского спроса. Мы полагаем, что эти факторы будут последовательно усиливаться к концу года», — полагает Софья Донец.
Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики также предполагали возможность увеличения ставки как до 19%, так и до 20%. В Совкомбанке посчитали, что ЦБ будет удерживать ключевую ставку на уровне 20% примерно полгода. «Мы полагаем, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. При этом темп снижения ключевой ставки будет достаточно медленным. К концу 2025 года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 14%», — отмечал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.