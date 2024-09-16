ФАС выявила картель при реализации нацпроекта «Образование» на 275 млн рублей

«Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов на поставку учебного и компьютерного оборудования. ООО “Сигма”, ООО “Империум”, ООО “А1” и индивидуальный предприниматель подозреваются в сговоре при участии в торгах на территории Республики Бурятия, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Архангельской, Брянской и Новгородской областей», — рассказали в ФАС.