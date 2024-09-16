ФАС выявила картель при реализации нацпроекта «Образование» на 275 млн рублей

«Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов на поставку учебного и компьютерного оборудования. ООО “Сигма”, ООО “Империум”, ООО “А1” и индивидуальный предприниматель подозреваются в сговоре при участии в торгах на территории Республики Бурятия, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Архангельской, Брянской и Новгородской областей», — рассказали в ФАС.
По предварительной оценке, реализация картеля позволила его участникам заключить государственные контракты на сумму 275 273 023 рубля. В случае установления вины им грозят оборотные штрафы в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Ранее, 17 июня, сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба выявила два медицинских картеля на 1,1 млрд рублей. Признаки нарушений были обнаружены на торгах при поставке медицинских изделий и расходных материалов для нужд учреждений, занимающихся реабилитацией участников спецоперации.