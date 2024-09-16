Эксперты оценили последствия от корректировки пошлин на крепкий алкоголь

В начале августа правительство повысило ставку ввозных пошлин на крепкий алкоголь (крепостью свыше 9%, в том числе ликер, водка, ром, джин, бренди, виски) из недружественных стран до 20%, но не менее €3 за 1 л 100%-ного спирта. Ранее пошлина составляла €1,4−1,5 за 1 л напитка. Это привело к тому, что для недорого крепкого алкоголя (до €5 за бутылку) пошлина практически снизилась.