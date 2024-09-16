Эксперты оценили последствия от корректировки пошлин на крепкий алкоголь

Новое постановление об изменении пошлин было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным 11 сентября. Документ был опубликован 12 сентября и с того же момента вступил в силу.
В начале августа правительство повысило ставку ввозных пошлин на крепкий алкоголь (крепостью свыше 9%, в том числе ликер, водка, ром, джин, бренди, виски) из недружественных стран до 20%, но не менее €3 за 1 л 100%-ного спирта. Ранее пошлина составляла €1,4−1,5 за 1 л напитка. Это привело к тому, что для недорого крепкого алкоголя (до €5 за бутылку) пошлина практически снизилась.
«Сейчас этот момент исправлен, минимальная пошлина рассчитывается от литра продукта и составляет €3», — говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
По словам генерального директора «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского, прямыми последствиями станет повышение цен на алкоголь из недружественных стран и, как следствие, снижение их конкурентоспособности по сравнению с отечественными аналогами. «Отечественные производители алкогольной продукции могут воспользоваться ситуацией для увеличения своей доли на внутреннем рынке, предлагая более доступную по цене продукцию», — отметил эксперт.
Как сообщал «РБК Вино» в России растет популярность малознакомой категории крепкого алкоголя — зернового виски. В 2024 году его производство выросло более чем на 30%, и, судя по всему, бум только начинается.