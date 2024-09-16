Более 50% опрошенных россиян накопили средства на случай непредвиденных трат

Из числа тех, кто формирует финансовую подушку безопасности, каждый третий (28%) откладывает около 10% от ежемесячного дохода, каждый пятый (21%) — от 11 до 24%. Еще 7% респондентов стараются направлять в накопления от 25 до 50% дохода, а 3% опрошенных — более 50%.