В России запретили продажу немаркированной одежды

РИА Новости узнало у торговых площадок и магазинов одежды об их готовности к нововведениям. Как рассказал агентству представитель Gloria Jeans, компания заранее начала маркировать всю продукцию, которая поступает во все каналы продажи с 1 апреля, а также заранее оптимизировала все поставки. «В наших магазинах и на складах непромаркированных товаров нет, остатки на складах у основных партнеров не превышают 2%. До 15 сентября мы планируем максимально распродать эти товары, а после — вывезем единичные остатки», — уточнил он.