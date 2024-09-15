В России запретили продажу немаркированной одежды

Нововведение касается таких видов товаров, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, верхняя одежда, шали, шарфы и галстуки, а также некоторые другие элементы одежды. До этого дня был разрешен оборот и вывод из оборота этой продукции, если она была произведена или ввезена на территорию России до 1 апреля 2024 года, дня начала обязательной маркировки товаров легкой промышленности.
РИА Новости узнало у торговых площадок и магазинов одежды об их готовности к нововведениям. Как рассказал агентству представитель Gloria Jeans, компания заранее начала маркировать всю продукцию, которая поступает во все каналы продажи с 1 апреля, а также заранее оптимизировала все поставки. «В наших магазинах и на складах непромаркированных товаров нет, остатки на складах у основных партнеров не превышают 2%. До 15 сентября мы планируем максимально распродать эти товары, а после — вывезем единичные остатки», — уточнил он.
Ozon предупредил продавцов, у которых еще остались на складе непромаркированные товары, произведенные или ввезенные до 1 апреля 2024 года, что их нужно распродать до 14 сентября. Как объяснили агентству в пресс-службе маркетплейса, если после 14 сентября товары без маркировки останутся на складе, продавцам нужно будет вывезти их.
«Ozon считывает коды маркировки в одежде в случае размещения товаров на складе маркетплейса с 1 апреля 2024. Если на товаре, подлежащем маркировке, не считывается код по любой причине, то его не смогут разместить на складе, а значит такой товар не будет доступен для покупки. Наличие корректной маркировки обязательно при приеме на склад маркетплейса», — сказали в компании.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что маркетплейс давно работает с маркировкой: компания заранее предупреждает продавцов об обязательной маркировке новых категорий товаров.
«Мы возвращаем товары, если есть проблемы со считыванием маркировки “Честный знак”. Если код распечатан без искажений и есть в системе “Честный знак” — товар просканируют и отсортируют на складе. Если при считывании маркировки возникают сложности — например, КИЗ не считывается с первого раза, код data matrix наклеен на стык и в других случаях, которые усложняют идентификацию КИЗ — продукция вернется в пункт выдачи, указанный в личном кабинете продавца», — сказали в пресс-службе.