Посол РФ назвал сроки начала работы платежной системы «Мир» в Иране

«Сейчас мы пытаемся соединить платежные системы “Мир” и Shetab. Shetab сейчас на тестовом уровне работает», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.
Платежные системы двух государств проходят интеграцию.
Ранее, 6 июля, глава иранского центробанка Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что Россия и Иран завершили интеграцию систем «Мир» и Shetab. Кроме того, главы ЦБ обеих стран подписали соглашение о ликвидности национальных валют для облегчения двусторонней торговли, отметил Фарзин.
В конце апреля официальный представитель МИД Ирана Насер Канани сообщал, что проект по приему российских карт «Мир» в Иране вступил в стадию реализации.
Тогда же торговый атташе иранского посольства в России Рахими Мохсен рассказал «Известиям», что власти Ирана готовятся к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир».