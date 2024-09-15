Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ назвал сроки начала работы платежной системы «Мир» в Иране

Российская платежная система «Мир» заработает в Иране примерно через полгода. Об этом заявил иранский посол в РФ Казем Джалали на полях Медиасаммита БРИКС в Москве.

Источник: Reuters

«Сейчас мы пытаемся соединить платежные системы “Мир” и Shetab. Shetab сейчас на тестовом уровне работает», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Платежные системы двух государств проходят интеграцию.

Ранее, 6 июля, глава иранского центробанка Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что Россия и Иран завершили интеграцию систем «Мир» и Shetab. Кроме того, главы ЦБ обеих стран подписали соглашение о ликвидности национальных валют для облегчения двусторонней торговли, отметил Фарзин.

В конце апреля официальный представитель МИД Ирана Насер Канани сообщал, что проект по приему российских карт «Мир» в Иране вступил в стадию реализации.

Тогда же торговый атташе иранского посольства в России Рахими Мохсен рассказал «Известиям», что власти Ирана готовятся к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир».