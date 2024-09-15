Глава Ford назвал экзистенциальную угрозу для автопромышленности США

Китайские производители электромобилей используют дешевых поставщиков комплектующих, предлагают удобные цифровые функции и агрессивно расширяются на зарубежные рынки, заявил гендиректор американской Ford Джим Фарли. Его слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).



По его словам, «китайские автопроизводители движутся со скоростью света», и это представляет для США «экзистенциальную угрозу». В частности, подчеркнул Фарли, они используют искусственный интеллект и другие технологии, которые не похожи ни на что доступное в Соединенных Штатах.



За несколько лет китайский производитель BYD и другие бренды «отняли у некогда доминирующих иностранных конкурентов целую долю рынка в КНР» за счет сочетания более низких цен, высокотехнологичных возможностей и быстрых обновлений электромобилей, отмечает WSJ. Сегодня они быстро расширяются в Европе, на Ближнем Востоке и других азиатских рынках.



По данным издания, американские производители видят будущее в электромобилях, но сейчас рост продаж замедлился из-за высоких цен и проблем с зарядкой. Мешает и конкуренция с Китаем: в частности, основатель Tesla Илон Маск называл КНР «самым конкурентоспособным» автопроизводителем в мире.



Ford сейчас разрабатывает недорогую специальную платформу, которая послужит основой для будущих электромобилей, пишет WSJ. Среди первых из них — пикап среднего размера, который должен появиться в 2027 году.



Продажи электромобилей в Китае выросли на 36% — с 5,7 млн в 2022-м до 7,7 млн в 2023-м, следует из данных Китайской ассоциации легковых автомобилей. Всего по итогам прошлого года в КНР продали 21,7 млн новых автомобилей, из них более трети — электромобили. Рост продаж электромобилей в США составил 56%, до 1,5 млн, что эквивалентно 9,6% от общего объема проданных транспортных средств в стране.



В четвертом квартале 2023 года BYD обошел Tesla по мировым продажам электромобилей — 526,4 тыс. машин против 484,5 тыс. соответственно. На фоне падения спроса в США Ford была вынуждена сократить объемы производства электропикапа F-150 Lightning и уволить часть сотрудников на заводе по производству аккумуляторов в Мичигане. General Motors и Tesla приостановили планы по расширению выпуска электромобилей.