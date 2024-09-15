Bloomberg: Intel получил контракт от Пентагона на $3,5 млрд

К этим $3,5 млрд добавятся, вероятно, еще $8,5 млрд грантов и $11 млрд в виде кредитов в соответствии с решением, принятым в марте этого года в рамках федерального закона о создании полезных стимулов для производства полупроводников для США (Chips and Science Act, подписанный Джо Байденом в августе 2022 года). Условия мартовского пакета финансирования еще до сих пор обсуждаются, поэтому окончательные суммы еще не согласованы. Мартовский пакет будет направлен на поддержку производства на заводах Intel в штатах Аризона, Огайо, Нью-Мехико и Орегон.