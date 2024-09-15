Адвокат объяснил недоверие ФНС к самозанятым

Он отметил, что такое внимание налоговых органов к самозанятым связано с тем, что бизнес стал активно привлекать их для снижения налоговой нагрузки и избегания обязательств по социальным взносам.
«С одной стороны затраты более 40% (НДФЛ, страховые взносы) по заработной плате сотрудника, работающего по трудовому договору, с другой — возможность осуществления выплат самозанятому за тот же труд и он сам платит налог на подоходный доход в размере 4% или 6%, если работает с бизнесом», — пояснил Шакин.
Как указал адвокат, в связи с этим ФНС нацелена на выявление случаев, когда трудовые отношения прикрываются договором с самозанятым. При проверке налоговый орган не только изучает договор и порядок оплаты, но и допрашивает участников сделки, анализирует фактически сложившийся порядок выполнения задач.
По словам адвоката, если самозанятый, с которым вы сотрудничаете, выполняет задания системно и только для вас, а также подчиняется внутренним сотрудникам и регулярно получает оплату за свой труд, то в таком случае существует большая вероятность оценки отношений как трудовых.
Ранее, 11 марта, сообщалось, что в январе 2024 года более 190 тыс. человек, согласно данным ФНС, были сняты с самозанятости. Такой показатель стал рекордом за всё время существования налога на профдоход (НПД) — с 2019 года. При этом общее число работающих на себя увеличилось, приблизившись к 10 млн. Как рассказали «Известиям» эксперты, одни самозанятые вернулись на работу по найму из-за дефицита кадров в компаниях, другие вышли за лимиты доходов и зарегистрировались как ИП.