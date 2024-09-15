Адвокат объяснил недоверие ФНС к самозанятым

Ранее, 11 марта, сообщалось, что в январе 2024 года более 190 тыс. человек, согласно данным ФНС, были сняты с самозанятости. Такой показатель стал рекордом за всё время существования налога на профдоход (НПД) — с 2019 года. При этом общее число работающих на себя увеличилось, приблизившись к 10 млн. Как рассказали «Известиям» эксперты, одни самозанятые вернулись на работу по найму из-за дефицита кадров в компаниях, другие вышли за лимиты доходов и зарегистрировались как ИП.