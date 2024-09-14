Старейшая пивоварня Баварии закроется после 334 лет работы

Продажи и производство пива падают в Германии много лет. По данным Федерального статистического управления, за первые шесть месяцев 2023 года продажи снизились на 2,9% по сравнению с январем-июнем 2022-го. Это на 12,2% меньше, чем десятью годами ранее. В то же время в январе-мае 2024-го продажи пива выросли на 2,2% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го — до 3,4 млрд литров.