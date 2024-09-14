NYT узнала о миллионных тратах Маска на охрану

Компания Tesla заплатила $2,4 млн за защиту Маска в 2023 году. Предприниматель передвигается с 20 специалистами по безопасности, которые исследуют помещения перед его входом. Телохранители сопровождают бизнесмена даже тогда, когда он идет в туалет в собственной компании. Служба безопасности даже дала Маску кодовое имя — Вояджер.
Как сообщает издание, на ежегодном собрании акционеров Tesla в июне предприниматель заявил, что угрозы в его адрес становятся всё более безумными.
«Вероятность того, что маньяк-убийца попытается убить вас, пропорциональна тому, сколько маньяков-убийц слышат ваше имя», — приводит слова Маска NYT.
Ранее, 8 сентября, стало известно, что Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году. Такой прогноз дала аналитическая компания Informa Connect Academy. В своем докладе она опирается на факт, что состояние бизнесмена в последние годы росло в среднем на 110% в год.
Илон Маск остается богатейшим человеком мира, согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Его состояние насчитывает $235 млрд. На втором месте рейтинга остался основатель и экс-глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. Третью строчку занял основатель Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) Марк Цукерберг.