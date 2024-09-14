NYT узнала о миллионных тратах Маска на охрану

Компания Tesla заплатила $2,4 млн за защиту Маска в 2023 году. Предприниматель передвигается с 20 специалистами по безопасности, которые исследуют помещения перед его входом. Телохранители сопровождают бизнесмена даже тогда, когда он идет в туалет в собственной компании. Служба безопасности даже дала Маску кодовое имя — Вояджер.