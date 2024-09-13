Зампред ЦБ предсказал существенные темпы роста экономики РФ в 2025 году

По словам специалиста, инвестиции в основной капитал предприятий выросли на 25% по сравнению докризисным четвертым кварталом 2021 года.
«Это, конечно же, будет иметь накопительный эффект на рост производительности труда, большую эффективность бизнес-процессов, поэтому потенциал экономики в следующем году продолжит расти существенными темпами», — отметил Заботкин на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора.
Ранее в этот день Центробанк (ЦБ) РФ повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 19%, что является максимальным значением с апреля 2022 года. В заявлении регулятора указывалось, что текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5−7%, предположил ЦБ.
Ранее, 26 августа, президент России Владимир Путин сообщил, что за первое полугодие 2024 года ВВП РФ вырос на 4,6%, а экономика страны продолжает расти в хорошем темпе. Глава государства указал, что по традиции высокую планку развития задает обрабатывающая промышленность, рост производства в которой составил в январе — июне 8%.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с «Известиями» 13 сентября также указал, что восстановление Международным валютным фондом (МВФ) консультаций с РФ означает понимание организацией несостоятельности попыток изолировать одну из крупнейших экономик мира.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 12 июля в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что российская экономика развивается, опережая прогнозы, хотя предпринимаются попытки помешать этому извне.