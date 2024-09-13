Зампред ЦБ предсказал существенные темпы роста экономики РФ в 2025 году

Ранее в этот день Центробанк (ЦБ) РФ повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 19%, что является максимальным значением с апреля 2022 года. В заявлении регулятора указывалось, что текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5−7%, предположил ЦБ.