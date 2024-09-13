«Яндекс Маркет» запустит оптовые поставки из Китая

По словам собеседника РБК, для покупателя будет открыта возможность выбрать нужные товары и оставить предзаказ, а маркетплейс будет брать на себя все остальные вопросы, включая логистику, таможенное оформление, проверку качества, доставку до адреса. Вместе с товаром предприниматель получит всю товарную документацию для дальнейшей реализации как в физической рознице, так и в онлайне, сказал источник, подчеркнув, что привезенные товары можно будет продавать не только на витрине «Яндекс Маркета».



Зачем маркетплейсу идти в опт В условиях усложнения трансграничных платежей вопросы эффективной работы с Китаем «приобретают особую актуальность», утверждает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, наибольшие проблемы возникают именно у участников малого и среднего предпринимательства. «Услуги посредников даже для того, чтобы просто перевести деньги в Китай, для малого и среднего бизнеса сейчас могут составлять 4,5−5,5% от размера транзакции. В этом плане “Яндекс”, конечно, может консолидировать эту историю за счет своих ресурсов, сделать эти операции существенно более эффективными и, самое главное, исключить посредников и самостоятельно зарабатывать на объемах», — рассуждает Бурмистров. По его оценке, оказание услуг другим компаниям позволит маркетплейсу также существенно удешевить собственные транзакции за счет консолидации крупных товарных партий.



В декабре 2023 года США издали указ о вторичных санкциях, направленных против иностранных банков, которые способствуют транзакциям с лицами или организациями, подпадающими под санкции, а также с оборонно-промышленным комплексом России. Эти санкции были расширены в середине 2024 года, после чего прохождение платежей из России через китайские банки резко усложнилось. К августу 2024 года, по данным Reuters, объем заблокированных транзакций превысил десятки миллиардов юаней. «Ведомости» также сообщали, что из-за риска вторичных санкций китайским поставщикам, сотрудничающим с импортерами из России, местные банки стали отказывать в открытии счета за пределами провинции, где они ведут основную деятельность.



Представитель «Яндекс Маркета» отказался комментировать, связано ли решение о запуске оптовых закупок со сложностями при расчетах с китайскими банками, лишь указав, что они «работают с надежными и проверенными поставщиками, а оплата со стороны покупателей в России происходит в рублях на счет» маркетплейса. По словам собеседника РБК, в компании решили вопрос со сложностями переводов, но как именно — он не пояснил.



В России немало сервисов, похожих на тот, который собирается запустить «Яндекс Маркет», но в большинстве своем они предполагают покупку товаров непосредственно в России у компании, которая привезла их в страну, указывает партнер аналитической компании Data Insight Федор Вирин. Например, «Сима-ленд», JoomPro или Qifa по заказу селлеров, то есть продавцов, доставляют из-за рубежа товары для последующей перепродажи. Вирин считает, что, несмотря на конкуренцию, у сервиса «Яндекс Маркета» есть шансы стать востребованным, поскольку тот «будет существовать в связке с маркетплейсом, на котором эти товары можно будет выставлять». Он предположил, что «Яндекс Маркет» при внедрении нового сервиса рассчитывает зарабатывать за счет процентов с продаж, но затруднился оценить, о каком размере отчислений и будущих доходов может идти речь.



Согласно данным исследования самого «Яндекс Маркета», 30−40% всех продавцов площадки работают с Китаем и их доля продолжает расти. По оценке Вирина, количество таких продавцов будет расти по мере упрощения торговли с Китаем, поскольку сейчас, по данным Data Insight, их количество скорее падает из-за усложнения торговых отношений.



По словам директора T-Bank eCommerce Ильи Кретова, у любого крупного маркетплейса с большими инвестициями в рост «сложно сходится экономика», поэтому они ищут дополнительные источники заработка. «Попробовать перетянуть часть внешних сервисов, которыми пользуются селлеры, на себя — логичный ход для маркетплейса. Однако при этом вход на рынок закупок в Китае достаточно сложный, так как на нем уже довольно высокая конкуренция и многие продавцы уже нашли себе надежных партнеров в этих процессах», — предупреждает Кретов. Сейчас этот рынок «не очень прозрачный», что значительно увеличивает стоимость такого сервиса, говорит он.



Бурмистров считает, что крупнейшие ретейлеры, в том числе маркетплейсы, в ближайшее время будут «опережающими темпами» реализовывать и развивать оптовую доставку из КНР, потому что транзакции с Китаем в текущих условиях хотя и осложняют логистику и финансовые потоки, но являются необходимым элементом с точки зрения поставок любых видов непродовольственных товаров. «Крупный эффективный провайдер, который способен предоставить такую услугу, будет, несомненно, востребован», — подчеркивает аналитик.