В ВТБ рассказали о мошеннических схемах с удаленным доступом

Речь идет о программном обеспечении, с помощью которого злоумышленники могут удаленно управлять смартфоном жертвы, в том числе онлайн-банком. Так, в числе наиболее распространенных мошеннических сценариев с удаленным доступом зафиксированы звонки злоумышленников от имени сотрудников портала «Госуслуги», во время которых они убеждают абонента в необходимости обновить персональные данные. Для этого они предлагают установить «специальную программу» на личный смартфон и затем с ее помощью получают доступ к личному кабинету портала или банковским приложениям жертвы.