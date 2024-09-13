В ВТБ рассказали о мошеннических схемах с удаленным доступом

«Помимо методов социальной инженерии мошенники активно используют программы удаленного доступа, чтобы выудить личные данные и средства клиентов… Злоумышленники под разными предлогами просят установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке, и далее с его помощью похищают деньги или оформляют кредит», — такие слова руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова приводит пресс-служба банка.
При этом в кредитной организации отметили, что в сентябре эти схемы также фиксируются, на них за последние два месяца пришлось 30−40% всех мошеннических атак с использованием программ удаленного доступа.
Речь идет о программном обеспечении, с помощью которого злоумышленники могут удаленно управлять смартфоном жертвы, в том числе онлайн-банком. Так, в числе наиболее распространенных мошеннических сценариев с удаленным доступом зафиксированы звонки злоумышленников от имени сотрудников портала «Госуслуги», во время которых они убеждают абонента в необходимости обновить персональные данные. Для этого они предлагают установить «специальную программу» на личный смартфон и затем с ее помощью получают доступ к личному кабинету портала или банковским приложениям жертвы.
Также в этот период в разряд распространенных попали звонки мошенников якобы от компании «Мосэнерго». Злоумышленники во время телефонного разговора утверждают, что для замены счетчиков света и воды в квартире нужно установить приложение на смартфон, или могут предложить помочь оформить заявку, а для этого просят назвать смс-код для подтверждения.
Согласно другой распространенной схеме, лже-покупатели с «Авито» звонят продавцам на WhatsApp и просят включить видео, якобы для просмотра товара. Во время беседы мошенники отправляют фишинговую ссылку и под разными предлогами просят человека нажать на нее. После этого экран смартфона у жертвы блокируется, но остается открытой демонстрация этого экрана для мошенников, и они видят смс-код, который приходит человеку для доступа в личный кабинет «Госуслуг» или банковского приложения.
По словам Чугунова, эффективными инструментами для защиты от таких сценариев может стать установка антивирусной защиты на смартфон, подключение определителя номера и проверка незнакомых и подозрительных ссылок на безопасность.