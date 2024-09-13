В России могут увеличить размеры рассрочки

«Лимит ниже 60 тыс.рублей. не отвечает цели проекта — предполагается, что законопроект должен не уничтожать рассрочку, а урегулировать ее для всех товарных групп, где на нее есть спрос», — сказал председатель НСФР Андрей Емелин.