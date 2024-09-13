Штаб-квартира соцсети Х покинет Сан-Франциско

В конце августа стало известно, что сотрудников компании предупредили, что закрытие офиса произойдет через две недели, 13 сентября. Сообщалось, что сотрудников переведут в офисы компании в других городах штата. Издание Fortune сообщало ранее на этой неделе, что некоторые сотрудники были предупреждены о том, что им может поступить указание переехать в Техас и в случае, если они не готовы к этому, им предложат уволиться.
О намерении закрыть главный офис в Сан-Франциско и перевести штаб-квартиру в Остин, штат Техас, Маск заявил в июле. Причиной решения он назвал принятие губернатором штата закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах гендерного самоопределения детей, и заявил, что такая политика побудит многие семьи покинуть штат.
Соцсеть Twitter, переименованная Маском после ее приобретения в 2022 году в X, была основана в Сан-Франциско в 2006 году. В 2012 компания переехала в массивное здание в стиле арт-деко в центральной части города, где арендовала в разное время площадь от 43 до 65 тысяч квадратных метров. В июле местные СМИ сообщали, что компания ищет субарендатора на часть своих помещений. На сайтах риелторских компаний сейчас можно найти объявления о субаренде офисных площадей в здании Х.
Подробностей о времени или месте открытия нового офиса Х пока не сообщалось. Одновременно с Х Маск заявлял о выводе своей космической компании SpaceX из Калифорнии. Штаб-квартира компании, как ожидается, тоже будет перевезена в Техас, где SpaceX уже имеет производствено-исследовательские мощности и стартовую площадку Starbase. Именно в Техасе — на побережье Мексиканского залива — осуществляются испытания космического корабля Starship. О поддержке бизнеса и чаяниях о его полном переезде в Техас ранее заявлял губернатор штата, республиканец Грег Эбботт.