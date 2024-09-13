Штаб-квартира соцсети Х покинет Сан-Франциско

Соцсеть Twitter, переименованная Маском после ее приобретения в 2022 году в X, была основана в Сан-Франциско в 2006 году. В 2012 компания переехала в массивное здание в стиле арт-деко в центральной части города, где арендовала в разное время площадь от 43 до 65 тысяч квадратных метров. В июле местные СМИ сообщали, что компания ищет субарендатора на часть своих помещений. На сайтах риелторских компаний сейчас можно найти объявления о субаренде офисных площадей в здании Х.