Россиян предупредили о препятствиях при обращении за льготной ипотекой

«Государственные программы программах или региональные программы поддержки ипотечного кредитования не резиновые. В бюджете — федеральном или региональном — закладываются определенные средства, которые используются на субсидирование льготных процентных ставок. Поэтому региональные и федеральные бюджеты имеют свои ограничения. Окончание лимита в банке будет являться, конечно, препятствием для увеличения в дальнейшем ипотечного кредитования. Возникает необходимость обращаться в другой банк и там интересоваться, есть ли свободные лимиты», — пояснил экономист.