Набиуллина высказалась о рисках переохлаждения российской экономики

«Что касается рисков переохлаждения. Пока у нас состояние перегрева. Конечно, нужно определенное охлаждение. Охлаждение — это более сбалансированные темпы роста. Для того чтобы избежать так называемого переохлаждения — или риска рецессии, нужно своевременно принимать меры по снижению перегрева, который есть, но ни в коем случае не допускать его увеличение», — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.