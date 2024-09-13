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Набиуллина высказалась о рисках переохлаждения российской экономики

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ЦБ пока не видит рисков переохлаждения экономики России, пока нельзя допускать увеличение ее перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается рисков переохлаждения. Пока у нас состояние перегрева. Конечно, нужно определенное охлаждение. Охлаждение — это более сбалансированные темпы роста. Для того чтобы избежать так называемого переохлаждения — или риска рецессии, нужно своевременно принимать меры по снижению перегрева, который есть, но ни в коем случае не допускать его увеличение», — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.