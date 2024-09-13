Набиуллина рассказала, с чем связано снижение мировых цен на нефть

«В целом структура глобального спроса становится менее энергоемкой. Это может ограничивать спрос на наши экспортные товары. Текущее снижение цен на нефть связано как со структурой роста мировой экономики, так и с ожиданиями ее дальнейшего замедления», — сказала она в ходе пресс-конференции.