Набиуллина рассказала, с чем связано снижение мировых цен на нефть

Ранее на этой неделе цена нефти Brent опускалась ниже 69 долларов за баррель впервые с начала декабря 2021 года.
«В целом структура глобального спроса становится менее энергоемкой. Это может ограничивать спрос на наши экспортные товары. Текущее снижение цен на нефть связано как со структурой роста мировой экономики, так и с ожиданиями ее дальнейшего замедления», — сказала она в ходе пресс-конференции.
Для России эти тенденции на рынке нефти являются проинфляционными, отметила Набиуллина.
«Рост мировой экономики замедляется, что в основном соответствует нашему прогнозу. Это происходит прежде всего за счет промышленности, тогда как сектор услуг чувствует себя увереннее», — добавила она.