Минэк спрогнозировал более высокие цены на российский газ для Китая

Минэкономразвития в базовом варианте прогноза закладывает более высокие цены на российский трубопроводный газ, экспортируемый в Китай, по сравнению с предыдущим прогнозом от апреля («сценарные условия функционирования экономики»). В 2025 году средняя цена для КНР составит $261 за 1 тыс. куб. м — это на $17 больше, чем предполагалось в апреле. В 2026 году — $247,3, а в 2027-м — $235,4 за 1 тыс. куб. м (это, соответственно, на $14 и $8 больше, чем в апрельских сценарных условиях). Такие данные следуют из нового макропрогноза, подготовленного Минэкономразвития (есть у РБК; его содержание подтвердили два источника, знакомых с документом).



В 2024 году средняя цена по экспорту российского газа в Китай составит $288 за 1 тыс. куб. м, что на $31 превышает апрельский прогноз по всему 2024 году.



В силу различий в ценообразовании Китай платит за российский трубопроводный газ меньше, чем оставшиеся европейские клиенты «Газпрома». Так, в 2025 году разница в стоимости газа на экспорт в КНР и на экспорт в «дальнее зарубежье» без учета Китая (то есть в Европу и Турцию) составит 23,2% ($340 за 1 тыс. куб. м для Европы/Турции). Исходя из документа, в среднем за 2024 год она составит 17,7%.



Минэкономразвития прогнозирует, что в 2026 и 2027 годах средняя цена российского газа для Европы/Турции будет на уровне $330 за 1 тыс. куб. м.



На прошлой неделе Минэкономразвития направило обновленный макропрогноз в правительство, представители министерства раскрывали только основные параметры базового прогноза. В Минэкономразвития не стали комментировать документы «из социальных сетей», там только сообщили, что в соответствии с решением бюджетной комиссии правительства внесли в установленные сроки проект прогноза социально-экономического развития. РБК направил запросы в Минэнерго и «Газпром».



Как формируются цены на газ для КНР и ЕС И в Европу, и в Китай поставки трубопроводного российского газа осуществляются на основе долгосрочных контрактов, но факторы, влияющие на цену газа, различаются, поясняет директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова. «В Европе еще 20 лет назад возник тренд на переход от нефтяной привязки к спотовому ценообразованию: так, доля газа, торгуемого по ценам на газовых хабах в Европе, за это время увеличилась с 15 до 80%. На начало 2022 года в портфеле европейских поставок “Газпрома” в привязке к газовым хабам торговалось 87% газа», — напоминает Белова. Похожая картина, по ее словам, сохранилась и сегодня.



В 2023 году импорт странами Евросоюза трубопроводного газа из России сократился примерно до 43 млрд куб. м (по сравнению более чем с 150 млрд в 2021 году), сообщала Еврокомиссия. Поставки российского трубопроводного газа в Европу остаются на 75% ниже уровня 2021 года. Тем не менее в первом полугодии 2024 года эти поставки увеличились на 7% (плюс 1,5 млрд куб. м) по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщало Международное энергетическое агентство. 11 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС сможет обойтись без российского газа, поставляемого транзитом через Украину.



Ценообразование на газ, поставляемый в Китай в рамках контракта по «Силе Сибири», основано на нефтяной привязке, а конкретнее, «привязано» к ценам на нефтепродукты с определенным временным лагом и соответствующими коэффициентами, которые являлись предметом переговоров при подписании контракта, поясняет Белова. По мнению директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, для азиатского рынка преимущественно нефтепродуктовая привязка скорее норма, чем исключение.



«Контракт по “Силе Сибири” был подписан десять лет назад, с тех пор газовые рынки сильно изменились. Но одно осталось неизменно — в мире сосуществует много систем ценообразования на газ, поэтому сложно сказать, какая цена справедлива», — отмечает Белогорьев. Для Китая, по его словам, российский газ никогда не был безальтернативным и у CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация) была и остается возможность жестко торговаться.



В последние годы «Сила Сибири» формирует нижнюю ценовую границу импорта газа в КНР, поэтому для Китая такое ценообразование точно выгодно, считает Белогорьев. В 2023 году «Газпром» увеличил трубопроводные поставки в Китай в полтора раза, до 22,7 млрд куб. м. Многолетним крупнейшим поставщиком газа в КНР был Туркменистан (около 35 млрд куб. м в 2022 году; данных о поставках в физическом выражении за 2023 год нет), но в феврале 2024-го «Газпром» впервые обошел Туркмению по поставкам газа в Китай в натуральном выражении.



В 2023 году на мировом рынке природного газа наблюдалось устойчивое снижение котировок на протяжении всего года: среднегодовой уровень цен составил $470 за 1 тыс. куб. м, что ниже уровня 2022 года в три раза, отмечается в документе Минэкономразвития. Указанное снижение в основном связано с сокращением спроса со стороны Евросоюза на фоне высокой наполненности газовых хранилищ и рекордных поступлений СПГ, увеличения предложения со стороны США и развития возобновляемых источников энергии в мире. В 2024 году тренд продолжился, констатируют в Минэкономразвития: цены сократились еще на 33% в годовом выражении (до $337 за 1 тыс. куб. м) на фоне низкого спроса, вызванного использованием альтернативных источников энергии, а также теплой зимой в Европе.



По мнению Белогорьева, несмотря на резкое падение в 2023 году и первой половине 2024 года, биржевые цены остаются заметно выше привычной «нормы». В январе—августе 2024 года цена TTF (виртуальная торговая точка для природного газа в Нидерландах) на день вперед была на 71% выше средних значений 2015−2019 годов, цена на нефть марки Brent — на 41%, отмечает эксперт. «На этом фоне, хотя цены на нефть тоже относительно высоки, ценообразование с биржевой привязкой остается для экспортеров более выгодным. И это касается не только “Газпрома”, — добавляет он.



При этом Белогорьев считает, что с наступлением с 2026 года длительного периода относительно низких биржевых цен на газ нефтепродуктовая привязка вновь может стать более маржинальной, “если, конечно, цены на нефть не опустятся вслед за газовыми”.



Каковы перспективы газового экспорта в Китай Россия поставляет газ в Китай по трубопроводу “Сила Сибири” с 2019 года. Это крупнейшая система транспортировки газа на востоке России с проектной мощностью до 38 млрд куб. м. В 2024 году Россия планирует поставить в Китай по трубопроводу 30 млрд куб. м газа, говорил в июле вице-премьер России Александр Новак, а в следующем году ожидается выход на 38 млрд куб. м поставок.



Нефтегазовый экспорт России в базовом сценарии Минэкономразвития в 2024 году прогнозируется в объеме $239,7 млрд, рост физических объемов составит 2,6% в годовом выражении по отношению к 2023 году. В 2025 году нефтегазовый экспорт, по прогнозу министерства, вырастет на 1,1% в физическом выражении, до $236,5 млрд, в 2026-м — на 2,6%, до $229,7 млрд, в 2027 году — на 3%, до $233,6 млрд.



В целом на 2024 год Минэкономразвития ожидает экспорт товаров в объеме $427,6 млрд, в 2025-м — $445 млрд, в 2026-м — $455,2 млрд, в 2027 году — $476,2 млрд. Доля нефти, нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ в структуре экспорта снизится с 56% в 2024 году до 49% в 2027-м.



Минэкономразвития прогнозирует (базовый вариант), что экспорт трубопроводного газа из России в 2025 году увеличится до 120 млрд куб. м, что на 7,7% больше, чем оценка по 2024 году. В 2026 году экспорт газа составит 126 млрд куб. м, в 2027-м — 122 млрд.



По оценке главы “Газпрома” Алексея Миллера, в ближайшие годы общий объем газового экспорта в Китай достигнет 48 млрд куб. м в год за счет реализации поставок по “дальневосточному маршруту”. По этому маршруту мощностью 10 млрд куб. м в год поставки в КНР начнутся в 2027 году, а в следующем ожидается выход “Силы Сибири” на полную проектную мощность. С выходом “Силы Сибири” и “дальневосточного маршрута” на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай, заявлял Миллер.



Белова напоминает, что также продолжается согласование деталей для подписания нового контракта по “Силе Сибири-2”. “Реализация этих инициатив позволит нарастить экспорт российского трубопроводного газа в Китай примерно до 100 млрд куб. м к 2035 году”, — прогнозирует эксперт.



“Сила Сибири-2” — проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 млрд куб. м в год. Проектирование газопровода началось в сентябре 2020 года, примерная протяженность трубы составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. пройдут по территории России. В марте 2023 года президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с Китаем по поводу строительства “Силы Сибири-2”, отметив, что “практически все параметры этого соглашения согласованы”. Новак тогда говорил, что у Москвы и Пекина “есть общее понимание, что проект поддерживается”. Он сообщил, что компаниям поручили проработать “детали проекта”. При этом в мае прошлого года Financial Times написала, что Пекин затягивает заключение сделки по “Силе Сибири-2” в том числе для достижения более выгодных условий. Представитель “Газпрома” Сергей Куприянов в разговоре с РБК прокомментировал информацию издания фразой: “Не читайте советских газет”.



Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на Восточном экономическом форуме заявил “РИА Новости”, что не оставляет мысли о том, что “Сила Сибири-2” будет реализована. Проект, по его словам, проходит экологическую экспертизу.