Крест на кэше: возможен ли в России отказ от наличных

Уже в 2030 году в России могут начать обсуждать необходимость существования наличных денег. Как пояснили в Гознаке, сейчас с помощью них совершается лишь 10% платежей, что делает их обслуживание для банков слишком затратным. Возможно ли в России полностью отказаться от наличных и целесообразно ли это делать — выясняли «Известия».
Вопрос назрел
В России к 2030 году может начаться дискуссия о необходимости существования наличных денег, заявил замгендиректора по маркетингу и стратегии АО «Гознак» Георгий Корнилов в ходе форума «Платежный бизнес и денежное обращение — 2024».
«Я думаю, что в 2030 году по крайней мере в публичное пространство будет введен новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение», — сказал он, добавив, что обсуждение еще не означает полный отказ от наличных.
Сейчас только 10% платежей проходят с помощью налички. Сокращение их объема делает бумажные деньги и монеты дороже для банковской системы, подчеркнул он.
По итогам первого полугодия 2024 года объем наличных средств в обращении сократился почти на 600 млрд рублей — это рекорд за последние девять лет.
Как сообщала ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ, в России в 2023 году доля безналичных платежей в розничном обороте превысила 83,4%, что на 5,3 процентного пункта выше, чем в 2022 году.
Это один из самых высоких показателей в мире. Речь не только о банковских картах. Это и оплата через QR-коды, и систему быстрых платежей (СБП). По данным Банка России, во II квартале 2024-го через СБП было проведено 3,3 млрд трансакций на 16,4 трлн рублей. Для сравнения: за весь прошлый год через СБП было совершено около 7 млрд трансакций на 31 трлн рублей, что вдвое больше результатов 2022-го.
Преимущества и риски
С одной стороны, преимущества отказа от наличных для банков и государства очевидны: ощутимая экономия на их производстве, обслуживании и транспортировке. К тому же безналичная экономика более прозрачна.
— Контроль за трансакциями помогает снизить уровень теневой экономики и сократить возможности для коррупции, оптимизирует налоги, помогает проще и быстрее проводить конкурсы и тендеры. В-третьих, цифровизация платежей ускоряет расчеты, что положительно сказывается на экономике в целом, растит предпринимателей с новым цифровым мышлением, — указывает Севиль Баер, директор проектов консалтинговой компании Arthur Consulting.
Однако есть и риски — угроза кибератак и даже возможная дискриминация людей без доступа к цифровым технологиям и зависимость от инфраструктуры, добавляет участник Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO Вадим Петров.
Чем выше неопределенность (политическая, экономическая, социальная, технологическая), тем большее число потенциальных рисков несет в себе переход к полностью оцифрованной системе платежей. Статистика регуляторов показывает, что спрос на наличные не убывает с неизменным постоянством: периодически наблюдаются достаточно резкие его всплески, напоминает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финуниверситета.
Гибкость для экономики
Экономисты обращают внимание и на то, что бумажные деньги обеспечивают экономике необходимую гибкость. Малый и средний бизнес, особенно в сфере услуг, пока не может существовать без наличных.
— Если полностью перейти на электронные деньги, то бизнес станет зависим не только от банковского надзора, но и от технических сбоев в системе платежей. Последнее обстоятельство приведет к гораздо более негативным последствиям для сделок и платежей. Существующие риски сохранения наличности для бизнеса (издержки хранения, транспортировки и прочее), разумеется, существуют всегда, но компенсируются дополнительными выгодами от их существования, — считает Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ.
Использованию кэша в расчетах благоприятствуют и санкционные трудности последних лет. Это и сложности расчета картами национальной платежной системы за границей, и зависимость от импортного оборудования.
Для отказа от наличных денег необходима тотальная цифровизация государства — не только населения, но и контролирующих органов с бизнесом. Что достаточно сложно выполнить в столь крупной стране, как Россия. Тем более в условиях санкций, когда подавляющее большинство цифрового оборудования импортируется, что вызывает сложности с его ввозом или существенно повышает стоимость, рассуждает аналитик банковского сектора и рынка микрофинансовых организаций сервиса Brobank Юрий Исаев.
Пока рано
Таким образом, отказ от наличных денег — вопрос точно не ближайших лет, и одного только высокого уровня цифровизации финансовых услуг здесь недостаточно. Должен сложиться целый ряд условий. В первую очередь создание инфраструктуры, которая позволит каждому безопасно пользоваться безналичными платежами без сбоев и ограничений.
На подходе цифровой рубль — важный элемент подобной инфраструктуры, и как полагают аналитики, внедрение цифровой валюты Центрального банка будет стимулировать снижение использования бумажных денег.
Крайне важна и готовность населения к переходу на новые формы расчетов.
Так, например, прошлогодний опрос исследовательского центра портала SuperJob.ru показал, что отказаться от использования наличных денег при платежах и покупках готовы 14% россиян. Чем старше респонденты, тем реже среди них встречается готовность перестать расплачиваться наличкой. В возрасте до 34 лет к этому готов почти каждый четвертый (23%), среди опрошенных 35−44 лет — 13% респондентов. Среди респондентов от 45 лет — каждый девятый (11%).
При этом, как показал мартовский опрос ВЦИОМ, больше половины (54%) россиян допускают исчезновение наличных денег в ближайшие 20 лет. Большинство этих респондентов — молодежь в возрасте 18−24 лет (60%), а также жители Москвы, Санкт-Петербурга (62%) и городов-миллионников (63%). При этом 37% россиян не верят в подобный исход.