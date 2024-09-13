Крест на кэше: возможен ли в России отказ от наличных

Это один из самых высоких показателей в мире. Речь не только о банковских картах. Это и оплата через QR-коды, и систему быстрых платежей (СБП). По данным Банка России, во II квартале 2024-го через СБП было проведено 3,3 млрд трансакций на 16,4 трлн рублей. Для сравнения: за весь прошлый год через СБП было совершено около 7 млрд трансакций на 31 трлн рублей, что вдвое больше результатов 2022-го.