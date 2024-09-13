Европа сильнее всех борется с хождением наличных, заявили эксперты

Однако, как показал опрос экспертов, проведенный РИА Новости, сильнее всех борется с хождением наличных Европа — вплоть до отказа принимать их в магазинах и дискуссиях о необходимости внести право расплачиваться бумажными деньгами в конституцию страны.
Многие европейские страны, особенно на севере континента, уже даже вошли в так называемую эпоху безналичного общества. Швеция, например, является абсолютным мировым лидером по доле безналичных платежей в розничном обороте — на такие операции там приходится 98% расчетов, свидетельствуют официальные статданные.
В России по итогам прошлого года, по данным Центробанка, доля безналичных расчетов составила 83,4%, что ставит страну на 12-е место в мире и на седьмое — среди «Большой двадцатки». При этом ЦБ постоянно фиксирует рост доли «безнала» и прогнозирует, что на горизонте 3−5 лет показатель достигнет 90%.
Ограничений на операции с наличными для физлиц в России нет, а вот для юрлиц ситуация выглядит немного иначе. Так, лимит на расчеты наличными между юрлицами составляет 100 тысяч рублей в пределах одного договора.
Европа vs. наличные
Прямых запретов на государственном уровне на использование наличных пока нет, хотя мир движется в этом направлении. «Есть отдельные банки, магазины в Северной Европе, где оплата наличными или вообще запрещена, или берется с комиссией. Или речь об ограничении платежей наличными на большие суммы. … Это, кстати, приводит к противоположным результатам. К примеру, в Австрии предлагают внести в Конституцию право платить наличными», — отмечает доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров.
Лимит наличных платежей введен в большинстве стран ЕС. Например, во Франции для налогоплательщиков-резидентов он составляет 1000 евро, добавляет начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Для налогоплательщиков-нерезидентов, действующих в качестве потребителей, лимит увеличивается до 15 тысяч евро. Налоги можно оплатить наличными в размере до 300 евро. Однако в ЕС пока нет единого лимита наличных платежей, он будет введен с лета 2027 года в размере 10 тысяч евро, напоминает эксперт.
Ограничения на использование наличных выше определенной суммы — это один из самых популярных способов стимулировать безналичные платежи, говорит председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. В Испании оплата товаров дороже 1000 евро должна совершаться безналичным путем, в Мексике — 10 тысяч долларов, Уругвае — 5 тысяч долларов. Планируют запретить оплачивать покупки свыше 7 тысяч лир наличными и турецкие власти — соответствующие поправки в национальное законодательство сейчас обсуждаются.
Причины борьбы с «налом»
С чем связано такое активное увеличение доли безналичных? С одной стороны, это сильно удешевляет расчеты, поясняет Столяров. «Но и государству проще следить за гражданами. “Большой брат” видит все — и уход от налогов, и теневую экономику, которая тоже пытается “адаптироваться”. Это и увеличение налогов, и прозрачности и контроля», — добавляет эксперт.
«Государства заинтересованы в вытеснении наличных, в первую очередь, в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также вытеснение наличных способствует борьбе с коррупцией», — соглашается Осадчий. Кроме того, безналичные расчеты снижают издержки денежного обращения и тем самым вытеснение наличных способствует росту ВВП, отмечает он.
Внедряя безналичные расчеты, многие государства пытаются действовать стимулирующими методами, обращает внимание Достов. Например, доказано, что перевод государственных выплат, таких как пособия и пенсии, равно как и зарплат, в безналичную форму повышает долю безналичного оборота. Стимулирующей мерой является также упрощение механизмов открытия банковских счетов. Например, полностью в удаленном режиме, по видеосвязи и аналогичными малозатратными методами.