Европа сильнее всех борется с хождением наличных, заявили эксперты

Лимит наличных платежей введен в большинстве стран ЕС. Например, во Франции для налогоплательщиков-резидентов он составляет 1000 евро, добавляет начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Для налогоплательщиков-нерезидентов, действующих в качестве потребителей, лимит увеличивается до 15 тысяч евро. Налоги можно оплатить наличными в размере до 300 евро. Однако в ЕС пока нет единого лимита наличных платежей, он будет введен с лета 2027 года в размере 10 тысяч евро, напоминает эксперт.