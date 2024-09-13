Цена на золото установила новый рекорд

Так, к 08:06 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex рос на 14,9 доллара, или на 0,58 процента — до 2595,45 доллара за тройскую унцию. При этом минутами ранее показатель установил новый абсолютный рекорд — 2598,2 доллара.
Декабрьский фьючерс на серебро прибавлял 0,67 процента, поднявшись до 30,312 доллара за унцию.
С начала недели золото выросло в цене на 2,85 процента, а серебро — на 7,5. По мнению аналитиков, подорожание происходит из-за напряженной ситуации в мире, а драгоценный металл расценивается как актив-убежище.
Как считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, в ближайшее время золото может пробить отметку 2,6 тысячи долларов за тройскую унцию. Причина этого, по его словам, — ожидаемое снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы США, а также неопределенность в итогах президентских выборов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.