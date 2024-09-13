Цена на золото установила новый рекорд

Как считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, в ближайшее время золото может пробить отметку 2,6 тысячи долларов за тройскую унцию. Причина этого, по его словам, — ожидаемое снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы США, а также неопределенность в итогах президентских выборов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.