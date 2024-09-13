Большим — больше: доля рынка малых банков опустилась до минимума в 11%

Доля малых кредитных организаций в активах банковского сектора по итогам II квартала упала до 11% — это исторический минимум, следует из данных ЦБ. Их число за десятилетие сократилось более чем вдвое вследствие политики Банка России по «расчистке» сектора. Помимо того, многие из них не выдерживают оттока клиентов из-за роста ставок по кредитам. При этом небольшой банк — не обязательно менее надежный, уверены эксперты. Более того, их роль особенно возросла после попадания крупных игроков под санкции — именно через малые организации идут трансграничные переводы. Продолжит ли снижаться доля малых банков и что это значит для экономики — в материале «Известий».
Сколько банков работает в России
За последние четыре года доля малых кредитных организаций в активах банковского сектора снизилась более чем на 4,7 п.п. и достигла исторического минимума в 11,13%, следует из данных ЦБ на 1 июля 2024-го (есть у «Известий»). В то же время доля крупных участников рынка к концу II квартала превысила 88%.
Такая динамика — результат «расчистки» банковского сектора, которая началась в 2013 году с приходом Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ. За последние десять лет количество кредитных организаций в РФ сократилось более чем вдвое — с 956 (на 1.02.2013) до 355 (на 01.08.2024).
В 2019 году председатель Банка России сообщила, что работа по оздоровлению сектора «почти завершена».
Запрос на политику «расчистки» сектора появился из-за частых случаев банкротства кредитных организаций и ужесточения условий по резервированию проблемных активов, напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. После проверок на балансах некоторых малых банков выявлялись заметные «дыры», что делало позицию ЦБ еще более актуальной.
Регулятор таким образом стремился не допустить наращивания рисков среди банков из-за явного или завуалированного нарушения законов, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. ЦБ было важно утвердить роль сектора как инструмента кредитования экономики. Однако если крупные организации подвергались финансовому оздоровлению или интеграции в банковские группы, то у небольших игроков рынка обычно просто отзывали лицензии.
При этом из-за высоких ставок, которые установились сейчас в российской экономике, предприятия отказываются от кредитования — это особенно ощутимо для небольших участников рынка, отметила член правления АО «Свой Банк» Ольга Горюкова.
— Кто-то из небольших участников рынка в этой конкуренции с банками первого эшелона может проиграть и чувствовать себя на грани выживания, — подчеркнула она.
Снижение конкуренции в банковском секторе может дать крупным игрокам возможность монополизировать рынок, поскольку они наращивают капитал и концентрируют средства населения на своих депозитах, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Тем не менее антимонопольные службы РФ стараются отслеживать признаки сговора между крупными игроками рынка и пресекать их.
Зачем нужны малые банки
Малый банк — не обязательно менее надежный, отметил Андрей Бархота. Бытует мнение, что концентрация проблемных активов там выше, чем у крупных кредитных организаций, но эта тенденция не подтверждается статистикой. Нередко они принадлежат частным владельцам и региональным властям, которые менее всего заинтересованы в накоплении «плохих» займов.
Банки первого эшелона сейчас находятся под санкциями, поэтому они сильно ограничены в проведении платежей, сообщили в пресс-службе Кошелев Банка. Сейчас даже крупные компании нередко проводят транзакции через небольшие кредитные организации.
У малых банков складываются свои корреспондентские отношения с такими же по размеру зарубежными игроками, с которыми крупные взаимодействовать бы не стали, отметили в Кошелев Банке. Чем выше их филиальная сеть, тем больше у них возможностей для проведения операций в нынешних условиях. При этом спрос на трансграничные услуги малых банков не отражается на цифрах по активам, и в итоге по этому показателю концентрация рынка у «крупняка» растет.
Помимо того, небольшие кредитные организации способны быстрее реагировать на изменение конъюнктуры рынка и потребности малого бизнеса, отметил эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто. Также они могут предоставлять клиентам персональные, порой более выгодные предложения.
— Малые банки всегда обладали собственными уникальными функциями. Речь идет об их лучшей встраиваемости в экономику региона и хорошем понимании финансового положения определенного пула клиентов, — подчеркнул Андрей Бархота.
Чтобы удержаться на рынке и занять свою нишу, малому банку важно использовать передовые технологии, развивать свою IT-инфраструктуру и выходить в диджитал-канал, отметила Ольга Горюкова из «Своего Банка». Важна и готовность трансформировать бизнес-модель при необходимости. Но, помимо того, небольшим кредитным организациям важно оставаться уникальными, непохожими на других и максимально клиентоориентированными, заключила эксперт.