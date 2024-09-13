Большим — больше: доля рынка малых банков опустилась до минимума в 11%

Доля малых кредитных организаций в активах банковского сектора по итогам II квартала упала до 11% — это исторический минимум, следует из данных ЦБ. Их число за десятилетие сократилось более чем вдвое вследствие политики Банка России по «расчистке» сектора. Помимо того, многие из них не выдерживают оттока клиентов из-за роста ставок по кредитам. При этом небольшой банк — не обязательно менее надежный, уверены эксперты. Более того, их роль особенно возросла после попадания крупных игроков под санкции — именно через малые организации идут трансграничные переводы. Продолжит ли снижаться доля малых банков и что это значит для экономики — в материале «Известий».