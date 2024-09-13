Бангладеш попросила РФ снизить ставки по кредитам на строительство АЭС «Руппур»

Бангладеш также ведет переговоры с Российской Федерацией относительно отсрочки авансового платежа за строящуюся АЭС «Руппур» и непогашенной задолженности. Российский государственный кредит на строительство АЭС «Руппур» составляет $11,38 млрд и покрывает 90% стоимости проекта, который оценивается примерно в $13 млрд. Кроме этого, Бангладеш взяла российский кредит в размере $500 млн на основные строительные работы по сооружению станции. После введения санкций США против РФ из-за конфликта на Украине Бангладеш столкнулась с трудностями в погашении кредита и выплате процентов. В результате сумма непогашенных кредитов от России на сегодняшний день превысила $600 млн, сказали собеседники издания.