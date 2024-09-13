Акции Adobe упали на 9% после отчета и слабых квартальных прогнозов

Акции американского разработчика программного обеспечения для дизайнеров Adobe (ADBE) обвалились на 9,05%, до $533,5, в начале предварительных торгов биржи NASDAQ в пятницу, 13 сентября.
Бумаги снизились, так как прогноз по прибыли Adobe на четвертый квартал оказался ниже ожиданий аналитиков, пишет Bloomberg. Компания добавила инструменты искусственного интеллекта в свое программное обеспечение, в частности внедрила технологию Firefly в программы Photoshop и Illustrator. Инвесторы хотели увидеть доказательства того, что Adobe может зарабатывать деньги на этих инструментах, сообщило издание.
Инвесторы ожидали, что Adobe покажет результаты от использования инструментов ИИ во второй половине этого финансового года, рассказал аналитик Wells Fargo Майкл Туррин. Они, вероятно, также надеялись на лучшие прогнозы на четвертый квартал, добавил он. Однако отчет и прогнозы не оправдали ожиданий Уолл-стрит.
Прогноз ниже ожиданий свидетельствует о жесткой конкуренции и слабом спросе на интегрированные в продукты компании инструменты редактирования на базе ИИ в сложных экономических условиях, сообщил Reuters. Компания также сталкивается с конкуренцией со стороны таких стартапов, как Stability AI и Midjourney, которые предоставляют аналогичные услуги ИИ, включая создание изображений по текстовому запросу.
Adobe ожидает, что в четвертом финансовом квартале (заканчивающемся у компании в ноябре) выручка составит $5,5−5,55 млрд по сравнению с оценкой LSEG на уровне $5,61 млрд. По прогнозам компании, ее скорректированная прибыль за квартал составит $4,63−4,68 на акцию по сравнению с прогнозом $4,67 на акцию.
Выручка Adobe за квартал, завершившийся 30 августа, повысилась на 11%, до $5,4 млрд. Скорректированная прибыль составила $4,65 на акцию. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали выручку на уровне $5,37 млрд и прибыль на акцию в размере $4,53.
Компания Adobe была основана в 1982 году. Она является одним из крупнейших поставщиков программного обеспечения для обработки изображений. Среди продуктов компании — Acrobat, Photoshop и Premiere Pro.