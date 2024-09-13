Акции Adobe упали на 9% после отчета и слабых квартальных прогнозов

Бумаги снизились, так как прогноз по прибыли Adobe на четвертый квартал оказался ниже ожиданий аналитиков, пишет Bloomberg. Компания добавила инструменты искусственного интеллекта в свое программное обеспечение, в частности внедрила технологию Firefly в программы Photoshop и Illustrator. Инвесторы хотели увидеть доказательства того, что Adobe может зарабатывать деньги на этих инструментах, сообщило издание.