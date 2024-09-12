Зарыли вклад: бизнес накопил на депозитах почти 32 трлн рублей

Бизнес активно наращивает средства на вкладах в банках, выяснили «Известия». Объем денег на рублевых депозитах юрлиц в июле подскочил на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, почти достигнув 32 трлн рублей, следует из статистики ЦБ. Это рекордный прирост как минимум с 2012-го. Причина — в привлекательных ставках до 16−18%. То есть вложение средств в этот инструмент выгоднее, чем инвестиции в развитие производства, — хотя и они в России всё же растут (почти на 11% в первом полугодии). Но именно на расширении выпуска сейчас было бы разумнее сконцентрироваться предприятиям, ведь спрос в России и так превышает предложение. И в том числе поэтому в стране растет инфляция. Как склонность к накоплению у бизнеса влияет на экономику и отразится ли динамика на решении ЦБ по ключевой ставке 13 сентября — в материале «Известий».
Какие ставки по вкладам для юрлиц предлагают банки
На фоне высоких ставок объем средств юрлиц (за исключением ИП) на депозитах в нацвалюте увеличился на 34% — до 31,7 трлн рублей по итогам июля 2024-го, следует из наиболее свежих данных ЦБ. Это самый большой прирост за всё время ведения статистики с 2012-го. «Известия» направили запрос в регулятор.
Если суммировать объем депозитов бизнеса в рублях и в иностранной валюте, то цифра будет еще больше — 39,3 трлн рублей. Однако на второй показатель в значительной степени влияет изменение курса, поэтому его колебания менее показательны.
Спрос бизнеса на депозиты подтверждают данные крупнейших кредитных организаций. Только в июле 2024-го компании разместили в «Сбере» 680 млрд рублей — это в 1,7 раза больше, чем годом ранее, сообщили «Известиям» в пресс-службе банка. При этом если сравнивать июль 2022-го с июлем 2023-го, то объем привлечений вырос только на 20%.
Ставки по депозитам для предпринимателей могут доходить до 16,15% — это зависит от срока вклада, его суммы, параметров начисления процентов, возможности пополнения или досрочного расторжения, капитализации, уточнили в банке.
В ВТБ портфель привлеченных средств клиентов МСП с января по август года вырос на 13% и превысил 4 трлн рублей, говорил на ВЭФ член правления банка Руслан Еременко.
Портфель привлеченных средств клиентов малого и среднего бизнеса ПСБ превысил 470 млрд рублей в июле, увеличившись почти в 3,5 раза относительно аналогичного показателя прошлого года и более чем в 1,5 раза к июлю 2022-го, заявил «Известиям» старший вице-президент банка Кирилл Тихонов. По его словам, ставки для предпринимателей в финансовой организации могут достигать 17,3%.
Объемы депозитов МСП в банке «Санкт-Петербург» увеличились за год более чем в 1,5 раза, рассказал директор департамента продуктов корпоративного бизнеса кредитной организации Дмитрий Туманский. Банк предлагает ставку для компаний до 17%.
Почему выгодно класть деньги на вклады
— Предприниматели хорошо понимают свою рентабельность и возврат инвестиций на вложенный капитал: они знают, какой инструмент для них более выгодный, — отмечают в «Сбере».
На фоне высокой ключевой ставки (18%) предпринимателям в краткосрочной перспективе прибыльнее размещать средства на депозитах, так как доходность инвестиционных проектов ниже и не компенсирует рыночные проценты кредитования, согласен Кирилл Тихонов из ПСБ.
Значительная часть компаний МСП сейчас действительно предпочитает размещать средства на вкладах, а не инвестировать в расширение производства, подтвердил и Дмитрий Туманский из банка «Санкт-Петербург». При этом исключение составляют предприятия, производящие продукцию, которая замещает импортные товары.
Спрос на вклады со стороны бизнеса подтвердили и в деловых объединениях. Интерес предпринимателей к депозитным инструментам за последние месяцы повысился, в результате чего были пересмотрены параметры инвестиционных программ, сказал «Известиям» председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев.
Учитывая текущий диапазон ставок по размещению средств юридических лиц под 17−18% годовых — такой уровень примерно сопоставим со среднеотраслевыми значениями доходности в промышленности, строительстве и торговле, уточнил член генсовета «Деловой России» Дмитрий Панов.
Сейчас востребованность депозитов — скорее временное предпочтение компаний в силу привлекательных ставок, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
— Также проблематично совершенно не вкладываться в развитие бизнеса — обойдут конкуренты, можно потерять клиентскую базу. Но на время, если условия размещения в депозиты более выгодны, это разумное решение, — добавил Александр Исаевич.
«Известия» направили запрос в Минэк о том, вкладывают ли юрлица деньги на вклады в ущерб инвестициям. В ведомстве порекомендовали обратиться в ЦБ.
Не всегда большой объем денег предприятия на депозитах говорит о том, что компания не инвестирует в свое развитие, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Во-первых, МСП хранят запасы на вкладах, чтобы всегда иметь ликвидность и расплатиться по краткосрочным обязательствам, — например, погасить вовремя кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками.
— Во-вторых, это важно для того, чтобы избежать кассового разрыва, когда покупатели не могут своевременно расплатиться за оказанные услуги, а предприятию нужны деньги для оплаты поставщикам, — добавила она.
Как рост вкладов юрлиц влияет на экономику
Судя по данным Минэка, инвестиционная активность в стране действительно остается высокой. В первом полугодии вложения в основной капитал выросли на 11% в реальном выражении.
В краткосрочной перспективе тот факт, что компании предпочитают нести лишние деньги на депозиты, а не вкладывать их в развитие, — не проблема, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. В сложившейся ситуации главное, чтобы тенденция не усиливалась и не затягивалась, добавил эксперт.
Высокими ставками ЦБ стремится снизить инфляцию. При этом Банк России не раз отмечал, что главная причина роста цен сейчас — это разрыв между высоким спросом и низким предложением. Но бизнесу сейчас не так выгодно вкладываться в производство и увеличивать предложение товаров и услуг, как класть деньги в банк, отметил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
ЦБ, среди прочего, будет учитывать этот факт при принятии решения по ключевой ставке уже в ближайшую пятницу, 13 сентября. Однако эксперт резюмировал: у регулятора сейчас немного возможностей по охлаждению инфляции, поэтому он всё равно может действовать решительно.