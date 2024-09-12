Зарыли вклад: бизнес накопил на депозитах почти 32 трлн рублей

Бизнес активно наращивает средства на вкладах в банках, выяснили «Известия». Объем денег на рублевых депозитах юрлиц в июле подскочил на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, почти достигнув 32 трлн рублей, следует из статистики ЦБ. Это рекордный прирост как минимум с 2012-го. Причина — в привлекательных ставках до 16−18%. То есть вложение средств в этот инструмент выгоднее, чем инвестиции в развитие производства, — хотя и они в России всё же растут (почти на 11% в первом полугодии). Но именно на расширении выпуска сейчас было бы разумнее сконцентрироваться предприятиям, ведь спрос в России и так превышает предложение. И в том числе поэтому в стране растет инфляция. Как склонность к накоплению у бизнеса влияет на экономику и отразится ли динамика на решении ЦБ по ключевой ставке 13 сентября — в материале «Известий».