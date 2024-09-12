В России резко упал спрос на один вид масла

Одним из главных экспортеров оливкового масла на российский рынок остается Греция. По итогам июня эта продукция оказалась в числе ключевых категорий, поставляемых в РФ из этой европейской страны. Другими важными товарами, отправленными из Греции в Россию, стали мармелад, фруктовые и ореховые пасты, а также переработанные или консервированные овощи. В общей сложности за первый летний месяц европейская страна экспортировала в РФ продукции на сумму в 7,3 миллиона евро.