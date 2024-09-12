В России перечислили самые уязвимые из-за кадрового голода отрасли

По итогам исследования самый большой уровень индекса был зафиксирован в строительной отрасли (11,5), хотя еще в конце 2023 года показатель в этом секторе держался на уровне 7,4. Негативная тенденция сложилась и в сфере электроэнергетики (прирост индекса с 4 до 7,4). В сегменте розничной торговли, в свою очередь, индекс оказался на отметке в 4,1, что является высоким, но не критическим значением, как в случае с вышеуказанными отраслями. В обрабатывающей промышленности ИКУ сложился на уровне 7, в сфере услуг — на отметке в 8,5, а в сегменте пассажирских перевозок — составил 8,4. Индекс в логистической отрасли за это время не изменился и оказался на уровне 9,6.