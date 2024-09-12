В России открылась новая биржа

В марте ЦБ выдал ЦТС лицензию клиринговой организации. В конце августа стало известно о том, что ЦБ РФ аннулировал брокерскую лицензию ООО «Голдман Сакс банк» по запросу самой компании. Ранее банк прекратил свою деятельность на Московской бирже, оставив лишь одну лицензию для продолжения работы в России.