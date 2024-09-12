Свободное падение: ослабит ли евро снижение ставок ЕЦБ

— Политика ЕЦБ направлена на то, чтобы войти в паритет с долларом. Скорее всего, евро может действительно выйти на уровень $1,01. И даже опуститься ниже. Он удобен даже в силу того, что многие товары закупаются за доллары. Учитывая, что сейчас европейская экономика находится не в лучшем состоянии, удобнее и дешевле покупать те же самые энергоносители в долларах, — считает собеседница «Известий».