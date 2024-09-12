Свободное падение: ослабит ли евро снижение ставок ЕЦБ

Евро может снизиться до паритета с долларом в течение нескольких месяцев. К этому приведет смягчение денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, считают западные аналитики. Российские эксперты полагают, что такое положение для Европы выгодно: снижение курса валюты позволит поддержать экономику. Что происходит с евро — в материале «Известий».
Мягкая посадка
По прогнозу Morgan Stanley, который приводит Bloomberg, единая валюта упадет до $1,02 к концу года. Это на 7% ниже текущего уровня. Базовый сценарий, озвученный американским банком, основан на том, что ЕЦБ продолжит снижать процентные ставки на последующих заседаниях.
В целом же аналитики, опрошенные агентством, полагают, что евро завершит год на уровне $1,11. Всё внимание трейдеров сосредоточено на перспективах валюты в ближайшие месяцы.
По словам экс-сотрудника Федерального резервного банка Нью-Йорка Дэвида Адамса, денежные рынки в настоящее время делают ставки на смягчение политики в Европе примерно на 60 базисных пунктов в этом году по сравнению со 110 пунктами в США.
Адамс рекомендует короткую позицию евро — доллара в опционах с февраля. По его мнению, выборы в США могут повлиять на рост курса американской валюты. В то же время, политическая неопределенность в Европе приводит к нисхождению тренда на евро.
«Политические премии за риск и неопределенность растут в то время, когда экономический рост замедляется. Оба этих фактора говорят о том, что инвесторы будут менее склонны размещать капитал в регионе», — сказал он.
Очевидная выгода
Снижение курса евро допускают и российские эксперты. Такой сценарий приводит кандидат экономических наук, доцент Российского государственного университета социальных технологий Инна Литвиненко. При этом более низкий курс валюты сейчас удобен для Европы, полагает она.
— Дело в том, что Европейский центральный банк продолжает политику по снижению инфляции в Европе. В связи с тем, что идет снижение экономического роста, необходимо простимулировать приток инвестиций в экономику, — указывает она.
Для этого, по словам эксперта, требуются удобные процентные ставки и более низкий курс евро. Он будет выгоден для европейской экономики, даже если окажется ниже доллара.
— Политика ЕЦБ направлена на то, чтобы войти в паритет с долларом. Скорее всего, евро может действительно выйти на уровень $1,01. И даже опуститься ниже. Он удобен даже в силу того, что многие товары закупаются за доллары. Учитывая, что сейчас европейская экономика находится не в лучшем состоянии, удобнее и дешевле покупать те же самые энергоносители в долларах, — считает собеседница «Известий».
Экономист уверена, что снижение процентных ставок является договоренностью по достижению паритета в паре доллар — евро.
— ЕЦБ и ФРС объединились и решили воспользоваться снижением цен на энергоносители, чтобы поддержать свои экономики. Особенно это касается политических ситуаций, которые сейчас наблюдаются во Франции и Германии. Это также актуально в преддверии выборов президента США, — отмечает Литвиненко.
Каждое изменение процентной ставки, по ее мнению, в среднем снижает курс евро минимум на 1%.
— Сейчас, я думаю, он может колебаться на уровне 1−1,5% относительно доллара. И мы действительно можем выйти на соотношение не только 1,01, а даже ниже 0,95, — убеждена она.
Позитивные прогнозы
Впрочем, ослабление евро прогнозируют не все российские эксперты. Сейчас валютная пара EUR/USD торгуется в районе 1,104, отмечает аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин. Он ожидает, что вплоть до четверга, на который запланировано очередное заседание ЕЦБ, курс европейской валюты будет оставаться стабильным.
На данный момент эксперты предполагают, что Европейский центробанк снизит базовые процентные ставки на 0,25%.
— В этом случае ключевая ставка будет на уровне 4,25%, а депозитная — на 3,75%. В итоговом стейтменте ЕЦБ должен оценить общую ситуацию в экономике еврозоны и перспективы в монетарной политике, — указывает Потавин.
12 сентября ЕЦБ, скорее всего, снизит ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25%, согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Это позитивно для рынка акций, подчеркивает он.
Не ожидает эксперт и негатива для евро. Он полагает, что пара EUR/USD пойдет вверх на фоне решимости ФРС снизить ставку вслед за ЕЦБ. Заседание американского регулятора назначено на 18 сентября.
— Поскольку темп снижения ставки ФРС может быть выше темпа послабления ДКП ЕЦБ, то на дифференциале процентных ставок ожидается, что именно евро пойдет вверх, а глобальный доллар — вниз. Поэтому ставим на рост пары EUR/USD к 1,12, а не к 1,02, как думают другие, — считает эксперт.
В сентябре ЕЦБ будет ориентироваться на сдерживающие уровни ставок настолько долго, насколько это возможно, прогнозирует Потавин. Это необходимо для достижения целей по инфляции и макроэкономической стабильности. При этом ожидается, что на следующем заседании, которое состоится в декабре, ставки также сократятся. Трейдеры оценивают вероятность этого в 52%.
— Для стимулирования деловой активности европейскому регулятору нужно снижать стоимость кредитов. В ЕС также есть и политические риски, что, по мнению некоторых инвесторов, может ослабить курс евро в ближайшие месяцы, — убежден Потавин.
В целом 2024 год станет годом, когда ведущие центробанки мира, укротившие инфляционный шок, доставшийся после пандемии, перейдут к политике снижения ставок. Большинство регуляторов будут понижать ставки равномерными темпами, резюмирует эксперт.
Устойчивое положение
В России же ситуация будет оставаться более-менее стабильной — курс рубля покажет нейтрально-негативную динамику, прогнозирует Александр Потавин. Пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 89−90 рублей, в результате чего курс евро останется в районе 98−103 рублей.
— Среднесрочно на курс рубля может повлиять текущая просадка цен на нефть. В начале сентября котировки Brent опустились до $72 за баррель, против среднего уровня $84 за баррель, фиксировавшегося в июле. Это означает снижение на 14%, — предупреждает собеседник «Известий».
Помимо этого, в последние недели Россия снижала экспорт своей нефти в рамках выполнения договоренностей ОПЕК+. С временным лагом в 1,5−2 месяца это снижение объемов экспорта и цен на нефть отзовется падением экспортной выручки. Поэтому уже с октября позиции рубля могут ослабеть, предполагает аналитик.
В вопросе соотношения пары евро — рубль будет наблюдаться снижение, но оно окажется не слишком масштабным, согласна Инна Литвиненко.
— Скорее всего, €1 будет не ниже 98,95 рубля. И эту позицию мы будем наблюдать до конца года, — указывает она.
Статус евро как мировой международной резервной валюты при этом не изменится, убеждена Литвиненко.
— На фоне растущей роли юаня снижение курса евро простимулирует в какой-то степени внимание других стран к европейским товарам, на что, собственно, и направлены действия Европейского центрального банка. Для него сейчас важно отвлечь внимание от китайской экономики, — считает собеседница «Известий».
Между тем доллар может остаться на уровне 90 рублей, предупреждает Михаил Зельцер. Этому поспособствуют действия ЕЦБ, ФРС и жесткая политика российского Центробанка.
— А всё, что будет фиксироваться выше, — временная биржевая волатильность, — уточняет эксперт.