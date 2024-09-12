Стало известно, что в Чечне строят самые большие квартиры

По оценке Гусевой, чем больше объемы строительства в регионе, тем меньше площадь квартир. По словам эксперта, площадь квартир в России остается относительно небольшой, и конкретно по этому показателю страна отстает от других государств. Гусева объяснила тренд высокой конкуренцией на российском строительном рынке, стимулирующей рост цен и сокращение площади жилья.