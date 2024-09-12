Спрос на новостройки в Москве упал вдвое

Ставки по ипотеке выросли вслед за повышением ключевой ставки ЦБ (в 2023 году регулятор поднимал ее пять раз, в этом году — один раз). По данным регулятора, в июле 2024 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам увеличилась до 10,22%. Это рекорд за последние пять лет. Больше значение было только в июле 2019 года. В июне медианная ставка была на уровне 7,57%.