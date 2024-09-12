Сообщение из правил: в РФ растет спрос на SIM-карты зарубежных операторов

Россияне начали скупать SIM-карты зарубежных операторов, узнали «Известия». Причина — проблемы с авторизацией в сервисах Google с отечественных мобильных номеров. В июле держателями таких карт было 850 тыс. человек, а к началу сентября — уже около 1 млн. С этих «симок» не выходят в мобильный интернет и не делают звонки — на них приходят только SMS c разного рода кодами доступа. Карты используются для авторизации и на других ушедших из РФ сервисах, а также для доступа к банковским сервисам, объясняют эксперты. При этом они отмечают, что после покупки «симки» пользователь может быть заблокирован, поскольку пассивный прием SMS не относится к необходимым условиям активности абонента.
Зачем нужна иностранная SIM-карта
О том, что в России растет спрос на SIM-карты зарубежных операторов, «Известиям» рассказали в Mobile Research Group. К началу октября в нашей стране использовалось около 1 млн таких «симок», тогда как в июле — около 850 тыс., а год назад на отечественных сотовых сетях было зарегистрировано чуть более 600 тыс. таких подключений, отметил ведущий аналитик компании Эльдар Муртазин.
Причиной роста эксперт указывает блокировки зарубежных интернет-сервисов, часть из которых самостоятельно отказалась от обслуживания российских пользователей, среди них — ChatGPT, Sony, Netflix и другие. Однако в последние пару месяцев спрос на SIM-карты зарубежных операторов спровоцировала невозможность зарегистрироваться на сервисах Google с использованием отечественного мобильного номера или восстановить доступ к аккаунту с его помощью, считает эксперт.
С тем, что получить SMS для восстановления пароля для Google невозможно, столкнулся и корреспондент «Известий». Редакция направила запросы в Минцифры, а также операторам сотовой «большой четверки».
По словам Эльдара Муртазина, «симки» зарубежных операторов нужны для получения SMS-кодов для подтверждения регистрации в том или ином сервисе. В РФ такие карты работают в международном роуминге, но их пользователи не выходят в интернет, на них нет голосового трафика — на них лишь изредка приходят текстовые сообщения, сказал он.
Спрос на «симки» с иностранными номерами действительно вырос, подтверждает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Они нужны для использования в зарубежных сервисах. Проблема в том, что эта «симка» должна продолжить работу, даже будучи в России, а значит, владелец будет за нее платить, уточняет он. Смысл — сделать так, чтобы владельцы SIM-карт всегда были онлайн, принадлежали одному владельцу, показывали приходящие SMS и могли сказать, с какого номера были звонки. Эти данные нужны для авторизации и прохождения двухфакторной аутентификации, отмечает Владимир Зыков.
Чем рискуют владельцы иностранных SIM-карт
О том, что SIM-карты из недружественных стран пользуются спросом в РФ, было известно и раньше. Так, летом этого года «Известия» писали, что за 4−5 тыс. рублей в России можно спокойно купить «симки» украинских операторов. Это предложение адресовано в основном дальнобойщикам, бизнесменам и туристам, часто посещающим Европу, отмечали эксперты. Такие SIM-карты позволяют значительно экономить на международном роуминге, объясняли они.
Использование зарубежных номеров сейчас уже недостаточное условие для получения доступа к ресурсам, отказавшихся от работы с гражданами РФ, отметил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Зарубежные сервисы теперь ограничивают доступ по IP-адресам и адресам электронной почты российского происхождения. Эксперт полагает: чтобы скрыть доступ из РФ, можно также сменить адрес электронной почты. Однако сервисы, не желающие иметь дело с россиянами, могут начать анализировать дополнительную информацию о клиентах, например данные о местоположении из браузера, часовые пояса и другие параметры, не исключил он.
— Я не думаю, что россияне покупают зарубежные SIM-карты для регистрации на зарубежных сайтах. Для такой цели гораздо проще заказать виртуальный мобильный номер любой страны — это избавляет от проблемы регулярных валютных платежей в пользу иностранных операторов, да и просто дешевле, — рассказал партнер ComNews Research Леонид Коник.
По его мнению, 1 млн активных SIM-карт зарубежных операторов в РФ появился потому, что путешествующие за границу россияне вынужденно открыли банковские карты в странах СНГ, так как карты отечественных банков перестали работать за рубежом. Все кредитные организации в СНГ — от Белоруссии до Казахстана — требуют местную «симку» для отправки кодов подтверждения операций и иной информации, добавил он.
Риск, связанный с использованием иностранных SIM-карт для приема SMS, связан с тем, что пользователь с большой вероятностью может быть заблокирован после ее покупки, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. По правилам, которыми руководствуется большинство операторов в мире, абонент должен проявлять какую-то активность в течение нескольких месяцев: звонить, выходить в интернет — пассивный прием SMS к этому не относится, объяснил он.
При этом регулярно вносить абонентскую плату за использование иностранного номера также проблематично, из-за сложностей с проведением платежей за рубеж, добавил эксперт. Кроме того, купить SIM-карту с тарифом для граждан тех или иных стран, то есть по относительно низкому, на самом деле, довольно сложно, а туристическую SIM-карту могут отключить через три месяца, заключил Сергей Половников.