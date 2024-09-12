Сообщение из правил: в РФ растет спрос на SIM-карты зарубежных операторов

Россияне начали скупать SIM-карты зарубежных операторов, узнали «Известия». Причина — проблемы с авторизацией в сервисах Google с отечественных мобильных номеров. В июле держателями таких карт было 850 тыс. человек, а к началу сентября — уже около 1 млн. С этих «симок» не выходят в мобильный интернет и не делают звонки — на них приходят только SMS c разного рода кодами доступа. Карты используются для авторизации и на других ушедших из РФ сервисах, а также для доступа к банковским сервисам, объясняют эксперты. При этом они отмечают, что после покупки «симки» пользователь может быть заблокирован, поскольку пассивный прием SMS не относится к необходимым условиям активности абонента.