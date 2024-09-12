Сбер поможет построить ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»

Ведяхин привел в пример проект «Эффективная транспортная система», в рамках которого строится высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург». Он отметил, что Сбер обеспечит концессионеру расширенное банковское сопровождение и внесет свой вклад в строительство.