Сбер поможет построить ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»

Ведяхин привел в пример проект «Эффективная транспортная система», в рамках которого строится высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург». Он отметил, что Сбер обеспечит концессионеру расширенное банковское сопровождение и внесет свой вклад в строительство.
«Данная услуга позволит заказчику проекта и финансирующим организациям видеть в онлайн режиме на стадии строительства все уровни исполнителей проекта», — сказал он.
По словам Ведяхина, благодаря технологиям Сбера заказчик сможет эффективно управлять бюджетом. «Сбер организует процесс для снижения рисков реализации и поможет довести средства до конечных исполнителей», — отметил он.