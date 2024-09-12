Рынок акций, инфляция и аномалия во фьючерсе на доллар: дайджест

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии в четверг, 29 августа, упал на 0,13%, до 2668,03 пунктов. Но индекс IMOEX, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся ниже — на отметке 2640,53 пунктов. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии снизился на 0,29%, до 920,93 пунктов.
На вечерней сессии котировки пошли вниз после публикации данных по инфляции, которые оказались хуже ожиданий.
«Эти данные не воодушевили инвесторов, которые надеялись на дефляцию в августе», — прокомментировал директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
Несмотря на попытки отскока, найти поддержку индексам не удается, так как цены на нефть продолжают колебаться вблизи годовых минимумов, считает аналитик ФГ «Финам» Саид Керимханов.
Давление на настроения отечественных инвесторов оказывали определенное ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках после выхода неоднозначных данных по инфляции в США, а также ожидания предстоящего решения Банка России по ключевой ставке, заключил эксперт.
«Дополнительное волнение участникам рынка добавляет повышение крупнейшими банками ставок по вкладам до 20% в преддверии заседания по ключевой ставке», — отметил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.
Саид Керимханов считает, что с технической точки зрения индекс Мосбиржи находится в границах нисходящего канала. «Попытка отскока не удалась, и теперь бенчмарк может снизиться до уровня 2656 пунктов, где, вероятно, он получит поддержку», — добавил эксперт.
Аналитики Freedom Finance Global полагают, что в ходе торгов в четверг, 12 сентября, индекс Мосбиржи будет колебаться в диапозоне 2600−2700 пунктов.
Инфляция
По данным Росстата, с 3 по 9 сентября индекс потребительских цен вырос на 0,09% против снижения на 0,02% неделей ранее. По итогам августа потребительская инфляция составила 0,2% месяц к месяцу, а в годовом выражении — 9,05%. Эксперты отметили, что в августе рост цен оказался заметно выше недельных оценок, при этом были надежды на то, что за неделю с 3 по 9 сентября снова будет дефляция.
Многие опасаются, что инфляция останется устойчиво высокой, и это вынудит ЦБ повысить ключевую ставку, а также дольше сохранять жесткие денежно-кредитные условия, указал эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.
Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева констатировала, что ослабление инфляционного давления не приобрело характер тенденции, что подтверждает мнение брокера о высокой вероятности повышения ключевой ставки на 100 б. п., до 19% на заседании в пятницу.
Но не все эксперты ожидают, что ЦБ повысит ставку на ближайшем заседании даже после выхода разочаровывающих данных по инфляции.
«Ключевая ставка превышает более чем в два раза годовую инфляцию, что оказывает на нее достаточное давление. Учитывая негативное влияние на экономику и долговой рынок, ЦБ может больше не ужесточать монетарную политику. Однако она может дольше оставаться неблагоприятной, если инфляция не перейдет к устойчивому снижению», — считает Дмитрий Бабин.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин также полагает, что отчет по инфляции не гарантирует, что ЦБ в пятницу повысит ключевую ставку. Регулятор может подождать данных Минфина по бюджетным расходам в 2025 году, допустил эксперт.
«Кроме того, индикатор бизнес-климата ЦБ РФ упал до минимального уровня за полтора года — 5,7 пунктов. Предприятия ухудшили оценки как по объемам предложения продукции, так и по спросу. Налицо охлаждение экономики — а это дезинфляционный фактор», — добавил он.
Аномалия во фьючерсе на доллар
На срочном рынке сложилась аномальная ситуация — сентябрьский фьючерс на доллар (Si) за 8 дней до экспирации торгуется с дисконтом, ₽1,35 к официальному курсу ЦБ, обратил внимание руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
«К 19 сентября цена фьючерса должна быть на уровне официального курса доллара — значит, если пара USD/RUB останется на текущем уровне, то контракт вырастет на 1,5% (это +68% годовых за 8 дней)», — отметил Карпунин.
Корпоративные события
Ашинский метзавод: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
Последний день для покупки акций под дивиденды.
Доходность указана по цене закрытия торгов 11 сентября.
Gilead Sciences. Дивиденды на каждую акцию — $0,77. Дата выплаты — 27 сентября. Доходность — 0,9%.
Domino’s pizza. Дивиденды на каждую акцию — $1,51. Дата выплаты — 30 сентября. Доходность — 0,4%.
Coca-Cola. Дивиденды на каждую акцию — $0,485. Дата выплаты — 1 октября. Доходность — 0,7%.
Macy’s. Дивиденды на каждую акцию — $0,1737. Дата выплаты — 1 октября. Доходность — 1,2%.
Albemarle. Дивиденды на каждую акцию — $0,405. Дата выплаты — 1 октября. Доходность — 0,5%.
Другие важные события
МЭА опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти — 11:00 мск.
Еврозона: ЕЦБ примет решение по ключевой ставке — 15:15 мск.
Еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания — 15:45 мск.
США: индекс цен производителе за август — 15:30 мск.
США: недельные данные по числу первичных обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск.
США: данные по федеральному бюджету за август — 21:00 мск.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,58, продать — по ₽88,95;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,75, продать — по ₽90,3.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,55, продать — по ₽99,85;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100,57, продать — по ₽98,97.
Самые дешевые юани:
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,58, продать — по ₽13,26;
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2668,03 (-0,13%).
Индекс РТС: 920,93 (-0,29%).
S&P 500: 5554,10 (+1,07%).
Dow Jones Industrial Average: 40 861,71 (+0,31%).
NASDAQ Composite: 17 395,53 (+2,17%).