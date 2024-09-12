Рынок акций, инфляция и аномалия во фьючерсе на доллар: дайджест

По данным Росстата, с 3 по 9 сентября индекс потребительских цен вырос на 0,09% против снижения на 0,02% неделей ранее. По итогам августа потребительская инфляция составила 0,2% месяц к месяцу, а в годовом выражении — 9,05%. Эксперты отметили, что в августе рост цен оказался заметно выше недельных оценок, при этом были надежды на то, что за неделю с 3 по 9 сентября снова будет дефляция.