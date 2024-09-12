Россияне назвали зарплату мечты для жизни без кредитов

Webbankir также выяснил, что 14% участников опроса считают, что с ростом доходов увеличиваются и финансовые запросы. Оценивая собственное материальное положение, 52,9% россиян охарактеризовали его как среднее, 42,6% — как «скорее низкое» или «очень низкое», и лишь 4,5% — как «скорее высокое» или «очень высокое».