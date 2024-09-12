Россияне назвали минимальный уровень доходов для независимости от кредитов

Исследование проводилось в августе-сентябре 2024 года, в ходе него опросили 3 тысячи человек старше 18 лет по всей России.
«Каждый пятый россиянин (21,9%) считает, что минимальный уровень дохода, который позволяет не зависеть от кредитов, составляет 100 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же (19,4%) полагают, что ежемесячный доход должен превышать 250 тысяч рублей. И почти одинаковое количество респондентов (12,3% и 12,2%) назвали суммы в 150 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно», — говорится в исследовании.
При этом 9% опрошенных отметили, что для отказа от кредитов хватило бы и 50 тысяч рублей, а 6,5% считают, что для этого можно зарабатывать даже меньше этой суммы. Наконец, 18,7% опрошенных уверены, что от кредитов «можно не зависеть при любом уровне дохода».
На вопрос, можно ли полностью освободиться от кредитов при высоком доходе, большинство (65,2%) ответили отрицательно. Так, 51% полагают, что даже если хорошо зарабатывать, нельзя исключать непредвиденные ситуации, когда может понадобиться кредит. Около 14% мотивировали свой ответ тем, что чем выше заработок, тем выше становятся потребности. При этом в отношении собственного уровня доходов половина участников исследования (52,9%) высказались, что оценивают его как средний, 42,6% — как «скорее низкий» или «очень низкий», и только 4,5% считают его «скорее высоким» или «очень высоким».
Также участникам опроса предложили определить, что означает кредит в их понимании, при этом можно было выбрать одновременно несколько вариантов ответа. Жизненной необходимостью назвали кредит 36,1% респондентов, 34,2% сравнили кредит с финансовой кабалой, 27,7% — с полезным инструментом, который «позволяет делать покупки здесь и сейчас, не откладывая на потом», 13,5% опрошенных сообщили, что видят в кредите возможность повысить свой уровень жизни.