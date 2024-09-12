Россияне назвали минимальный уровень доходов для независимости от кредитов

На вопрос, можно ли полностью освободиться от кредитов при высоком доходе, большинство (65,2%) ответили отрицательно. Так, 51% полагают, что даже если хорошо зарабатывать, нельзя исключать непредвиденные ситуации, когда может понадобиться кредит. Около 14% мотивировали свой ответ тем, что чем выше заработок, тем выше становятся потребности. При этом в отношении собственного уровня доходов половина участников исследования (52,9%) высказались, что оценивают его как средний, 42,6% — как «скорее низкий» или «очень низкий», и только 4,5% считают его «скорее высоким» или «очень высоким».