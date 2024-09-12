Россия стала седьмой экономикой по доле безналичных платежей в рознице

Доля безналичных платежей в России в розничном обороте по итогам прошлого года составила 83,4%. При этом Центробанк постоянно фиксирует ее рост и прогнозирует, что на горизонте трех-пяти лет показатель достигнет 90%.
Среди крупнейших экономик лидерство по доле «безнала» в рознице принадлежит Китаю — в этой стране показатель составил 96,3%. При этом Поднебесная отстает от абсолютного мирового лидера почти на 2 процентных пункта. В сумевшей построить «безналичное общество» Швеции доля таких платежей составляет целых 98%.
За Китаем, если брать в расчет «Большую двадцатку», следуют Австралия (89%) и США (88%). Четвертое место занимает Канада с долей безналичных платежей в 86%, и почти такие же показатели у ее ближайших преследователей — Великобритании и Южной Кореи (по 85%).
За Россией следует ее партнер по БРИКС — Бразилия (78%). В Саудовской Аравии доля «безнала» составила 70%, во Франции и ЮАР — 65%. По 62% доля таких платежей — в Германии и Турции. Более скромными показателями могут похвастать Аргентина (55,1%), Индонезия (55%) и Италия (51%).
Остальные представители «Большой двадцатки» фиксируют значительно менее заметные показатели, там доля безналичных платежей уже меньше половины: в Японии — 39,3%, в Мексике — 34%, в Индии — 32%.