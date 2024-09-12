Россия стала седьмой экономикой по доле безналичных платежей в рознице

За Китаем, если брать в расчет «Большую двадцатку», следуют Австралия (89%) и США (88%). Четвертое место занимает Канада с долей безналичных платежей в 86%, и почти такие же показатели у ее ближайших преследователей — Великобритании и Южной Кореи (по 85%).