Объем запасов газа в подземных хранилищах Европы приблизился к 93,2%

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 10 сентября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 155 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 40 млн куб. м.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 93,19% (на 6,45 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 103,25 млрд куб. м газа.
Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе оказывается значительно холоднее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в сентябре подросла до 15%.
Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но в сентябре они вновь перешли к росту. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 39% от максимума. Средняя цена закупки газа в августе в Европе составила $437 за 1 тыс. куб. м, а в сентябре — около $420.