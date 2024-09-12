Невролог рассказал о влиянии мигрени на экономику

«Из-за мигрени человек начинает хуже работать, падает его продуктивность, что отражается на финальном результате. Это абсолютно невыгодно для работодателя. Например, представьте себе, что программист получает 200 тыс. рублей в месяц, но при этом 10 дней в месяц у него мигрень. Значит, он не трудоспособен и выходит, что половину зарплату он получает ни за что», — объяснил он.