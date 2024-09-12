Каким будет курс рубля 13 сентября 2024: прогноз эксперта

Рубль в течение дня преимущественно слабел к юаню — валютная пара на Мосбирже отметилась вблизи 12,8. При этом официальный доллар на завтра был символически понижен до 91,1. В целом баланс факторов сохраняется не в пользу рубля. Слабеющий из-за ценовой ситуации на рынке нефти и санкций экспорт и одновременно усиливающийся импорт сдвигают доллар все выше 90, а юань нацелился на 12,9. Важным сдерживающим фактором рублевого ослабления остается жесткий курс ДКП, который сохранится независимо от того, сохранит ли завтра ЦБ ключевую ставку без изменений или повысит ее.