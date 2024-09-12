Каким будет курс рубля 13 сентября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня нес потери несмотря на рост цен сырьевых товаров и слабость рубля. Инвесторы отреагировали на вышедшие накануне данные Росстата по инфляции. Цены вернулись к росту, что увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях и указывает на возможность более продолжительного курса жесткой ДКП.
Европейский центральный банк, как и ожидалось, понизил ключевые процентные ставки. Теперь рынки ждут соответствующих действий и от ФРС на будущей неделе. Индекс доллара DXY заметно отступил, что в свою очередь улучшило позиции commodities, в том числе нефти и золота, стоимость которого достигла исторического максимума.
В конце недели Росстат сообщит оценку ВВП за II квартал, будут опубликованы данные по промпроизводству в еврозоне в июле и по объемам кредитования в Китае.
Ключевым событием дня, способным повлиять на динамику рынка, станет заседание ЦБ по ключевой ставке. Вероятнее всего, регулятор оставит текущую ставку на текущем уровне, но важны будут комментарии регулятора касательно дальнейших перспектив ДКП.
В пятницу многие участники рынка часто проявляют осторожность, опасаясь реализации какого-либо рыночного или геополитического негатива на выходных. Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 сентября — 2580−2680 п.
Рубль в течение дня преимущественно слабел к юаню — валютная пара на Мосбирже отметилась вблизи 12,8. При этом официальный доллар на завтра был символически понижен до 91,1. В целом баланс факторов сохраняется не в пользу рубля. Слабеющий из-за ценовой ситуации на рынке нефти и санкций экспорт и одновременно усиливающийся импорт сдвигают доллар все выше 90, а юань нацелился на 12,9. Важным сдерживающим фактором рублевого ослабления остается жесткий курс ДКП, который сохранится независимо от того, сохранит ли завтра ЦБ ключевую ставку без изменений или повысит ее.
Краткосрочно ждем юань в пределах 12,6−12,9 рублей, доллар — ближе к 92.
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