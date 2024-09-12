Х5 Group переформатирует алкомаркеты «Башспирта» в продуктовые магазины

Под совместным брендом «ТАНТАНА ОКОЛО» в России начнут работать новые торговые точки. «X5 для бизнеса» предоставит для этого инвестиции в размере 150 млн руб. На эти средства планируется реконструировать и провести ребрендинг принадлежащей производителю спирта сети из 142 алкомаркетов «Тантана». Новая торговая сеть получит доступ к поставкам товаров из ассортиментной матрицы Х5.
По данным «РБК Компании», ООО «Торговый дом “Башспирт” зарегистрировано в 2007 году в Уфе. Директор предприятия — Денис Булатов. Учредитель — АО “Башспирт” — российский производитель этилового спирта и спиртосодержащей продукции и ООО “Трансактив”.
Основной вид деятельности компании — торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. За 2023 год убыток компании составил 154,8 млн руб., выручка — 2,1 млрд руб. У компании есть четыре торговые марки, среди них «Тантана».
Сегодня 398 магазинов под брендом «ОКОЛО» работают в 16 регионах России: в Республике Адыгея, Республике Башкортостан, Республике Карелия, Краснодарском крае, Архангельской, Вологодской, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Самарской, Тверской областях, Москве и Московской области.
Ранее сообщалось, что в России неожиданно высокий рост объема продаж в алкомаркетах за 2023 год показала категория «цветы и растения», тут рост составил 139%. Продажи настольных и карточных игр выросли на 138%, товаров для туризма и рыбалки — на 100%, продажи овощей, фруктов, ягод, зелени и грибов выросли на 92%. Среди алкоголя самым продаваемым напитком оказалось пиво.