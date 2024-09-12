Х5 Group переформатирует алкомаркеты «Башспирта» в продуктовые магазины

Ранее сообщалось, что в России неожиданно высокий рост объема продаж в алкомаркетах за 2023 год показала категория «цветы и растения», тут рост составил 139%. Продажи настольных и карточных игр выросли на 138%, товаров для туризма и рыбалки — на 100%, продажи овощей, фруктов, ягод, зелени и грибов выросли на 92%. Среди алкоголя самым продаваемым напитком оказалось пиво.