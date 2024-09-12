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Эксперты подвели итоги августа на первичном рынке новостроек Московской области

По итогам августа на первичном рынке Московской области объем предложения снизился на 1,3%, а средневзвешенная цена квадратного метра достигла 185 900 рублей (-2,6% за месяц). При этом было зарегистрировано 2,5 тыс. договор долевого участия (ДДУ), показатель снизился на 60% за год, следует из данных компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 12 сентября.

Источник: РИА "Новости"

По информации экспертов, в августе на рынке новостроек Московской области экспонировалось 43,9 тыс. лотов в 220 проектах, где 42,5 тыс. — квартиры и 1,4 тыс. — апартаменты. По подсчетам аналитиков, средневзвешенная цена кв. м квартир и апартаментов достигла 185 900 рублей — за месяц она снизилось на 2,6%. При этом средневзвешенная стоимость кв. м квартир составила 186 050 рублей (-2,6% за месяц), апартаментов — 179 420 рублей за кв. м (-5,5% за месяц).

На первичном рынке новостроек было зарегистрировано 2,5 тыс. ДДУ, за месяц показатель упал на 24%, за полгода снизился на 6%, а за год уменьшился на 60%. С апартаментами в последний месяц лета была отмечена 81 сделка по ДДУ (-19% за месяц, −55% за год). В компании уточнили: так как процесс регистрации сделки занимает в среднем от одной до двух недель, стоит учитывать, что в июле была зарегистрирована часть сделок, совершенных в июне, когда наблюдался повышенный спрос в ожидании завершения программы ипотеки с господдержкой.

Таким образом, объем ДДУ по дате фактической сделки в августе может не уступать июлю, добавили эксперты. В то же время аналитики отметили, что с момента сворачивания программы ипотеки с господдержкой доля сделок с привлечением кредита сократилась на 10 процентных пункта, до 79%.

«Доля ипотечных сделок в Подмосковье значительно выше, чем в столице — 79% против 60% в Большой Москве. Это объясняется, прежде всего, тем, что новостройки в Московской области значительно доступнее — квадратный метр здесь в среднем в 2,7 раз дешевле, чем в мегаполисе. При этом подмосковные застройщики в августе также установили значительные скидки — до 16,1%. Кроме того, Московская область входит в число лидеров среди регионов России по рождаемости. Соответственно, здесь немало жителей, которые имеют право воспользоваться обновленной семейной ипотекой», — рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее, 10 сентября, сообщалось, что, по итогам августа на первичном рынке недвижимости массового сегмента в Москве средневзвешенная цена 1 кв. м составила 330 810 рублей. За год она выросла на 8%, следует из данных компании «Метриум». В последний месяц лета в городе экспонировалось 22,05 тыс. лотов в 101 проекте, где 19,8 тыс. — квартиры и 2,2 тыс. — апартаменты.