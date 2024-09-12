Эксперты подвели итоги августа на первичном рынке новостроек Московской области

На первичном рынке новостроек было зарегистрировано 2,5 тыс. ДДУ, за месяц показатель упал на 24%, за полгода снизился на 6%, а за год уменьшился на 60%. С апартаментами в последний месяц лета была отмечена 81 сделка по ДДУ (-19% за месяц, −55% за год). В компании уточнили: так как процесс регистрации сделки занимает в среднем от одной до двух недель, стоит учитывать, что в июле была зарегистрирована часть сделок, совершенных в июне, когда наблюдался повышенный спрос в ожидании завершения программы ипотеки с господдержкой.